Dikkatli olalım

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Ama bilelim ki bu yeni alt varyant şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı. Ne orijinal Vuhan virüsüne, ne de Alfa’ya, Delta’ya, Beta’ya, Mu’ya, Gamma’ya benziyor. Öncekilerden çok farklı bir alt varyant bu. Diğerlerinden çok daha kolay, çok daha hızlı bulaşabilme kabiliyeti var. İşin kötüsü daha önce aşılarınızı tamamlayıp tamamlamadığınızı, hatta hastalığı (COVID-19) geçirip geçirmediğinizi de ciddiye almıyor (!), onu bir şekilde kaptıysanız eğer ondan hastalanmadan kurtulmanız âdeta mucize haline geliyor. Zaten böyle olduğu için de “sürü bağışıklığı” umudu neredeyse hayal olmuş durumda. İşte bu nedenle “korkmayalım, endişe etmeyelim” ama lütfen “riskli alanlarda maskeleri takmayı” sürdürelim. Daha da önemlisi eğer grip ve benzeri bir durumla karşı karşıyaysak muhtemel bir “COVID taşıyıcısı ve yayıcısı” olabileceğimizi dikkate alarak mutlaka ama mutlaka maske takalım ve mümkünse kalabalıklara karışmayalım. Özellikle risk grubundaysak ve son aşımızın üzerinden 4 aydan daha uzun bir süre geçmişse hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmayı unutmayalım.







İYİ BİLGİ

PASLANMAYIN YAŞLANMAYIN



PASLANMAK (oksidasyon) da tıpkı iltihaplanmak (inflamasyon) ve şekerlenmek (glikasyon) gibi “kötü yaşlanma”nın ve “daha sık hastalanma”nın en önemli hazırlayıcılarından biridir. Hareketsiz bir hayat tarzını ısrarla sürdürmek ise paslanmayı hızlandıran yanlış bir hayat tarzı seçimidir. Özellikle salgın ve sonrasında muazzam bir artış gösteren “insülin direnci/obezite/şeker hastalığı/hipertansiyon/kalp damar hastalığı” gibi sağlık sorunlarının ve “uykusuzluk/depresyon” vb. güncel problemlerin de en önemli nedenlerinden biri de yine aynı hatadır, “HAREKETSİZLİK”tir.

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Hareketsizliğin âdeta bir ömür törpüsü gibi çalıştığını ilk defa yüzlerce yıl evvel Bodrum’un hemen karşısındaki Kos Adası’nda yaşayan ünlü hekim Hipokrat kayda geçmiştir. Hipokrat’ın o gözlemini alttaki kutuda bulacaksınız...



BİR ÖNERİ

HİPOKRAT: EŞEĞE BİNMEYİN



HEKİMLİĞİN atalarından biri sayılan, İstanköylü (Kos Adası) Hipokrat yüzlerce yıl evvel kasabasında eşeği ile dolaşanların, işini gücünü yürüyerek halledenlere oranla daha sağlıksız olduklarını ve daha kısa yaşadıklarını görmüş ve ada halkını eşeği ulaşım aracı olarak mümkün olduğu kadar az kullanmaları, işlerini güçlerini kendilerinin yapmaları ve daha çok yürümeleri yönünde uyarmıştır.







UNUTMAYIN

İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR

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BİLELİM ki “iyi yaşayan iyi yaşlanır”. Ve unutmayalım ki “iyi yaşamanın da iyi yaşlanmanın” da anahtarları aynıdır. O anahtarın adı da “mükemmel bir sağlık”tır. Ve yine aklımızdan hiç çıkarmayalım ki “hareketli/ yürüme” odaklı bir yaşam tarzı, sağlıklı yaşamanın ve sağlıklı kalmanın en etkili yol arkadaşıdır. Binlerce bilimsel araştırma ile şu bilgi net ve açık olarak teyit edilmiştir: Hareket edenler/egzersiz yapanlar daha uzun, formda, zinde ve sağlıklı yaşıyor, daha az hastalanıyor.

HATIRLATMA

GÖBEK BÜYÜDÜKÇE BEYİN KÜÇÜLÜYOR



BU başlığa sizin zaten aşina olduğunuzu biliyorum ama yine de “tekrarda fayda var” diye düşündüm: Bel çevreniz genişleyip göbeğiniz büyüdükçe, karın içi organlarınızda biriken kötü yağlar çoğaldıkça, o yağların oluşturdukları “iltihap üreticisi sinyaller” beyin dokunuzu da harap edebiliyor. O kötü kimyasallar beyni buruşturuyor, kırıştırıyor, küçültüyor. Bu nedenle egzersiz ve sağlıklı beslenmeye müsait olan şu güzel yaz günlerini lütfen daha sağlıklı beslenerek ve daha çok hareket ederek geçirmeye gayret edelim.