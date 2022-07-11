Esenyurt’u sel bastı, İmamoğlu ise tatilde

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Gece yarısından beri ayaktaydı. 2 yıl önce de Haramidere taşmış, civardaki işyerleri ve evler zarar görmüş, can kaybı yaşanmıştı. Can kaybı yaşanmamasında İstanbul Valiliği ve AFAD’ın yaptığı uyarıların yararlı olduğunu söyledi. Çünkü 2 yıl önce yaşanan felakete rağmen 70 civarındaki ev kiraya verilmiş. Bunlar giriş katlarda ya da girişin altında olan ev ve işyerleri.

İMAMOĞLU SÖZ VERMİŞTİ

Haramidere 2 yıl önce de aynı yerden taşmış. Pınar Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi’nin kesiştiği noktada. 2 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede inceleme yapmış, derenin ıslah edileceği sözünü vermişti. İSKİ’nin sorumluluğunda olan bir bölge. İhale yapılmış. Ama kısa bir süre önce iptal edilmiş. Yapılan bir şey yok. Sadece Haramidere’nin kenarındaki giriş kat ve giriş altındaki işyerleri ve dairelerde uyarıların da etkisiyle can kaybı olmadan atlattık. Ama ciddi bir maddi hasar söz konusu. Her zaman maddi hasarla kurtulamayabiliriz. Bir dakika bile zaman kaybetmeden çözüm bulunması gerekiyor. İmamoğlu 2 yıl önce verdiği sözü yerine getirse bugün yaşananlar yaşanmayacaktı. Bugün tedbir alınmazsa yarın bu kadar az bir bedelle atlatamayabiliriz.

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ÜS BÖLGESİNDEN SEL BÖLGESİNE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabahın erken saatlerinde Esenyurt’taydı. Ayağına çizmeyi geçirdi. Bölgede incelemelerde bulundu. Selden zarar gören vatandaşlar felaket anında karşılarında devletin bakanını gördü. Onların dertlerini dinledi, selden zarar görenlere yardım edileceğini açıkladı.



Süleyman Soylu bir gün önce Hakkâri’deydi. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üs bölgelerimizdeydi. Bayram namazını Mehmetçikle birlikte 3 bin 352 rakımlı üs bölgesinde kıldı. Süleyman Soylu, Hakkâri’deki üs bölgesinden gelip sabah Esenyurt’ta sel felaketine maruz kalmış olan vatandaşlarımızın yanındaydı.

İMAMOĞLU FETHİYE’DE



Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeydi? İstanbul’un belediye başkanı Soylu değil İmamoğlu. Öncelikli olarak Ekrem İmamoğlu’nun Esenyurt’ta olması beklenirdi. Hatta geceyi kriz merkezinde geçirip kurtarma çalışmalarını koordine etmesi gerekiyordu. Ama İmamoğlu’nun

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Muğla’nın ünlü tatil bölgesi Fethiye’ye bağlı Uzunyurt’ta tatilde olduğu ortaya çıktı. Esenyurt’u sel bastı. İmamoğlu keyfini bozmadı, tatilini sürdürdü. Belediye başkanı tatil yapamaz mı? Yapar. Ama her şeyin bir zamanı var. Sel gelmiş. Bir gün önceden İstanbul Valiliği ve AFAD, İstanbullulara sürekli olarak uyarılarda bulunmuş. Ama Ekrem İmamoğlu, uçakla 1 saat mesafeden gelip şehrine sahip çıkmak yerine tatil keyfine devam ediyor. İstanbul’a sel gelmiş ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ortalarda yok. Felaket anında şehrinin başında olmayan, vatandaşın yanında olmayan belediye başkanı olur mu?

SELLE TWEET’LE MÜCADELE

İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu kabul etti. Selle mücadele çalışmalarını İstanbul dışından yönettiğini ifade etti. “Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır” dedi. Madem sıradışı bir yağış söz konusuysa İstanbul’a dönmeyi neden düşünmemiş? İmamoğlu yaşananlardan ders çıkarmak yerine hatalarını tekrar etmeye devam ediyor. Ardından da kendisini eleştirenleri suçluyor. Bu kez de şaşırtmadı. “Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var” dedi. İmamoğlu haklı. İstanbul’un hizmete ihtiyacı var. Ama felaket yaşandığında ayağına çizmesini çekip vatandaşın yanında olan başkana da ihtiyacı var. Tatil beldesinden tweet atmakla sel önlenmiyor. Sele karşı tweet’le mücadele edilmiyor.

BODRUM’DAYDI

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Bu aslında bir İmamoğlu klasiğine dönüştü. Ekrem İmamoğlu yeni belediye başkanı seçilmişti. İstanbul yoğun bir yağış almış, yer yer sel baskınları olmuştu. Ekrem İmamoğlu ise o sırada Bodrum’da tatildeydi. İstanbul’la Bodrum arası uçakla 1 saat. İlk gün tatiline devam etti. İstanbul’a dönmedi. Yoğun tepkiler üzerine ikinci gün İstanbul’a gelmiş, çizmelerini giymiş, yarım gün durduktan sonra tekrar Bodrum’a dönmüştü. Kendisini eleştirenlere de, “Tatil için aileme karşı sorumluluklarım var” diye karşılık vermişti. Sanki İstanbul halkı tatil için ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla kendisini seçmiş.

KAR YAĞARKEN BALIKÇIDA



İstanbul kara teslim oldu. Araçlar saatlerce yollarda kaldı, insanlarımız donma tehlikesi atlattı. Ekrem İmamoğlu ise o sırada İngiliz Büyükelçisi ile balık keyfi yapıyordu. İmamoğlu’nun kampanyasını yöneten Necati Özkan, “Kahramanın yolculuğu” diye bir kitap yazmıştı ya, o yolculuk Balıkçı Kahraman’da büyük bir darbe yedi.

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İstanbul Esenyurt’ta yine sel felaketi yaşandı. İçişleri Bakanı oradaydı. İstanbul Valisi oradaydı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yine tatildeydi. Böyle olur mu? İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi’nden önce Ekrem İmamoğlu’nun Esenyurt’ta olması gerekiyordu. Eğer böyle giderse ilk seçimde İstanbul halkı da onu tatile gönderir.

ONGUN DA KAYAK KEYFİNDEYDİ

İstanbul’un kara teslim olduğu sırada İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisi ile balık keyfi yaparken sözcüsü Murat Ongun’un da İsviçre’de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Murat Ongun, kar yağışından dolayı mağdur olan vatandaşların sosyal medyadan seslerini yükseltmeleri üzerine, “Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı” diye tepki göstermişti. Ancak kısa süre içinde Ongun’un İsviçre’nin dünyaca ünlü bir kayak merkezinde tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkması üzerine Murat Ongun, tatildeyken aradığı İmamoğlu’nun kendisine, “Gelme, keyfine bak” dediğini açıklamıştı. Bunlar bir takım. Başkan sel gelince tatilini kesip şehrine dönmez. Sözcüsü İsviçre’de kayak tatili yaparken İstanbul’da gibi tweet’ler atar. İstanbul’da Türkiye’de olmadığı ortaya çıkınca da İmamoğlu’nu aradığını, Başkan’ın, “Keyfine bak, dönme” dediğini söyler.

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SAKIN KEYFİNİZİ BOZMAYIN

İstanbul’a kar yağınca, sel felaketi yaşanınca... Siz keyfinizi bozmayın, tatilinize devam edin. Sonra da bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya kalkışın. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde Türkiye, bir felaketle karşı karşıya kalsa o tatilini yarıda kesip dönmez.