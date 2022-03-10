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İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele: Uçuşlarda aksama yok

#İstanbul Havalimanı#Kar Yağışı#Ekonomianasayfamanset
İstanbul Havalimanında karla mücadele: Uçuşlarda aksama yok

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, seferlerin yüzde 30 azaltıldığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar, aksamadan devam ediyor. Uçuş öncesi buzlanmayı önlemek için uçaklara, "de-icing" ve "anti-icing" adı verilen buz çözücü işlem yapılıyor.

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Olumsuz hava koşullarını göz önünde bulunduran hava yolu şirketleri dünden itibaren uçuş kısıtlamasına gitmiş, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 486 seferi karşılıklı olarak iptal etmişti.

İstanbul Havalimanında karla mücadele: Uçuşlarda aksama yok

İstanbul Havalimanı'nda kar ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle operasyonlar kesintisiz biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıklar dünden tamamlanırken, havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına başladı.

İstanbul Havalimanı'nda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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İstanbul Havalimanında karla mücadele: Uçuşlarda aksama yok

UÇAKLAR BUZ ÇÖZÜCÜ SIVILARLA YIKANIYOR

Öte yandan uçaklar, pist başında de-anti Icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Uçaklara buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor.

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#İstanbul Havalimanı#Kar Yağışı#Ekonomianasayfamanset

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