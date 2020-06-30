İşçiler kıdem için meydanlarda

Türk-İş ve DİSK, illerde basın açıklamaları yaparken, Hak-İş de kıdem tazminatıyla ilgili doğru zamanlamanın olmadığını açıkladı. Türk-İş, 81 ilde kitlesel basın açıklamalarıyla kıdem tazminatı için yeni model arayışlarına tepki gösterdi. Tüm illerde Türk-İş temsilcilerince okunan ortak açıklamada, “Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Görüşümüz net. Türk-İş Genel Kurulları’nda oybirliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız” ifadeleri kullanıldı.

KEYFİYET OLANAĞI

Kıdem tazminatı düzenlemesinin karşısında olduğunu belirten DİSK şu açıklamayı yaptı: “Kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkaracak, iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek işten çıkarmaları kolaylaştıracak.”

MÜZAKEREYE AÇIK

Taraflarla konuyu müzakere etmeye açık oldukları belirtilen Hak-İş yönetim kurulu açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Böylesine mühim ve hassas bir konunun tartışılmasını yöntem ve zamanlama açısından uygun görmemekteyiz.”