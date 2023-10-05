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İş arayanlar dikkat! Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira

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#Memur#Personel#Devlet Memuru
İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 10:08

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı memur ve personel alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. Son açılan 101 ilan kapsamında 4 binden fazla kişi kamuda istihdam edilecek.

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Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler kamuda işe başlıyor. Akademik personelden müfettişe memurdan destek personeline kadar onlarca kadro açık halde bekliyor. Başvuru şartları ve tarihlerini kaçırmadan başvurmak isteyenler ilgili kurumla irtibata geçebiliyor.

101 ilana çıkan kamu kurumları, 4 binden fazla kişiyi istihdam etmek için işe alımı başlattı.

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YILDA İKİ DEFA ZAM, HAFTA SONLARI TATİL

Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar.

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Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor.

EK ÖDEME, MESAİ, SOSYAL TESİS İMKANI, İŞ GARANTİSİ

Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor.

22 BİN LİRA MAAŞLA İŞE BAŞLANIYOR

Pozisyona göre en düşük maaş olarak da 22 bin lira veriliyor. Ocak ayında en düşük memur maaşının 32 bin lirayı aşması bekleniyor.

İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira

İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira

İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira

İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira

İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira

İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira

İş arayanlar dikkat Kamu kurumları personel alımı yapıyor... 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira







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#Memur#Personel#Devlet Memuru

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