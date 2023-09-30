İphone 15 karaborsada... Kim bu sırada bekleyenler

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İphone15 serisi dün Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. İkonik modele talep diğer ülkelerden aşağı kalmadı. Binlerce Apple hayranı telefona ilk ulaşan olmak için sabah saatlerinden itibaren mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Son iki senedir randevu sistemiyle telefon veren Apple mağazaları bu sayede talebi daha iyi yönetmeyi hedeflediyse de uzayan kuyruklar, helikopterle gelen yeni telefon modellerinin alkışlarla karşılanması gibi ilginç sahnelerin ortaya çıkmasını engelleyemediler.

Sabah saat 06.00’da açılan randevu sistemine ilk girebilenler şanslıydı. Çünkü ilk dakikalardan itibaren iPhone 15’in bazı modelleri tükendi. Randevuya geç kalanlar ise tükenen telefonlara ulaşamadı ve yeni randevu en erken ertesi güne verildi. Eğer mağazaya sadece telefonlara bakmak için girmek istenirse yoğunluğa göre içeri girilmesine izin çıktı. Satın almak isteyenlerin ise randevu alması şart ve hemen randevu verilmiyor.

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TELEFONLAR KARABORSAYA DÜŞTÜ

Biz de Hürriyet olarak talebi takip etmek üzere İstanbul Caddebostan’da bulunan Apple mağazasına erken saatlerde gittik. Sıradaki en ilgi çeken olay çoğu kişinin elinde birden fazla iPhone olmasıydı. Peki kimdi bu sırada bekleyenler?

Gözlemlediğimiz mağazanın önündeki sırada bekleyenler arasında telefonu kullanmak için gelen çok azdı. Özellikle sabah 06.00’da açılan randevu sistemine karaborsacılar akın etti. iPhone Pro Max Titanyum rengi anında tükendi.

Sırada bekleyen vatandaşlarla konuştuk. “Sabah uyumadım. Sisteme ilk girenlerdendim ama iki dakika içerisinde telefonlar tükendi. Sabah 06.00’dan itibaren telefonlar karaborsaya düştü” cümlelerini çok sık duyduk.

Mağazanın önünde bekleyenlere şaşıran vatandaşlar da vardı. Onlar da “Buradaki insanların bu telefonu alıp başka mecralarda satmaya çalıştıkları çok belli. Hızlı para kazanmak amacıyla komisyon almaya çalışıyorlar” yorumunu yaptılar.

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İLAN SİTELERİNE KONULDU

iPhone 15 Pro Max’i karaborsaya düşürenler telefonu alamayan vatandaşlara satmaya çalıştı. Mağazanın etrafında bekleyen telefon satıcıları gözümüzün önünde başkalarının da kredi kartlarını alarak 4-5 adet telefon aldılar. Bazıları ise yanındaki arkadaşıyla “Ben bir tane alabildim” diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Her yeni model açıklandığında olduğu gibi iPhone 15’te de satışa sunulduğu ilk gün karaborsa fiyatları belli oldu. Gözlemlerimiz ve konuştuğumuz kişilerden edindiğimiz bilgilere göre bu telefonlar, fiyatlarının üzerine en az 10 bin TL daha eklenerek dün itibarıyla ilanlara konulmaya başlandı.

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İNSANLAR BÜYÜLENMİŞ GİBİ

-Telefon almaya gelen Ali Şerbetçi de oluşan kuyruğu ticaretle ilişkilendirenlerden. “Sabah saatlerinden itibaren bekliyoruz. Sıradaki ilk kişi içeri girdiğinde bekleyenler onu alkışladı. İnsanlar büyülenmiş gibi” yorumunu yapan Şerbetçi, “Bu iş ticarete dönüştü. Arabada, evde olan durum telefonda da olmaya başladı. Mağazadan telefonu açarak çıkan yok, herkes çantasında tutuyor. Saat 5-6 arası çok kalabalıktı. Biraz önce kılıflara bakmak için mağazaya girdim. Satış personeli ‘sakın ha telefonlara bakmıyorsunuz, sadece kılıflara bakabilirsiniz’ diyerek beni uyardı” dedi.

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‘SIRADAKİLERİN YÜZDE 90’I SİMSAR’

-Gebze’den sabah saat 05.30’da geldiğini belirten Onur Solak, “Geceden insanlar sıraya girmişti. Konuştuklarım arasında 01.00’dan beri beklediğini söyleyenler vardı. Saat 06.00’da randevu sistemi açıldıktan hemen sonra ‘Pro Max’ modeller bitti. Bu sıradaki insanların yüzde 90’ı simsar, çok az sayıda kullanmak için alan var. Şu anda da sahibinden.com sitesinde telefon ilanları yayınlanmaya başlandı” dedi.

Solak, “Sabah saatlerinden itibaren burada en az bin kişilik sirkülasyon oldu ve telefonlar çok çabuk bitti. Pro Max’lerde sadece 1 TB modeller kalmıştı. Tüm mağazalarda aynı anda stok oluyor. Bir mağazada bittiğinde diğerinde de bitiyor”diye konuştu.

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HELİKOPTERLE TESLİM EDİLDİ

-iPhone 15 serisine ön satışla sipariş verenler de yoğunluk oluşturdu. Apple mağaza çalışanlarının verdiği bilgiye göre internet üzerinden alınan cihazların teslim süresi iki ayı buluyor.

Sosyal medyada da gece saatlerinden itibaren sırada bekleyen vatandaşların görüntüsü dikkat çekti. İstanbul’da bir alışveriş merkezinde telefonların mağazaya helikopter ile teslim edildiği görüntüleri ise gündem oldu. Sırada bekleyen vatandaşlar da telefonları indirenleri alkışa tuttu.