İnsan Kaynakları Liderlerinin Büyük Buluşması CHRO Summit 1 Haziran’da düzenlenecek

Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, 2020’de pandeminin etkisiyle her anlamda zorlu bir dönemden geçerken, organizasyonlar da pek çok konuda en büyük sınavlarını verdi. Bu durum birçok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu.

DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları Mayıs ayında açıklanmıştı. En Etkin 50 CHRO listesinde, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Şişecam İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan, OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

İş dünyasının dönüşümüne öncülük eden üst düzey yöneticiler, Fortune Türkiye & DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla 1 Haziran 2021 Salı günü CHRO Summit 2021’de RESHAPE teması ile bir araya gelecek.

Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katılacak.

Zirvede Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ve Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin gibi isimlerin moderatörlüğünde çok sayıda oturum düzenlenecek.

Zirveye katılacak konuşmacılar arasında; MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. Eylem Özgür, Şişecam İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Yavuz Ölken, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alacak.

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