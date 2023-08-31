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İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

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#İnşaat#Emlak Vergisi#Maliyet
İnşaat maliyet bedelleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 07:35

Emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Meskenler için betonarme karkas lüks inşaatta asgari 6378 lira, ortalama 6768 lira, azami de 7158 lira metrekare maliyeti ortaya çıktı.

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Emlak vergisine de etki eden 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

inşaat maliyet bedelleri şöyle gerçekleşti:

İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

İnşaat maliyet bedelleri açıklandı




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#İnşaat#Emlak Vergisi#Maliyet

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