İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

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Emlak vergisine de etki eden 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

inşaat maliyet bedelleri şöyle gerçekleşti: