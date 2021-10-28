İngiltere'de yüksek enflasyon korkusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Yeni MHK ilk atamaları yaptı İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...Yeni MHK ilk atamaları yaptı! İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...#Süper Lig
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Kripto paralarda flaş hareket Bitcoinde neler oluyorKripto paralarda flaş hareket! Bitcoin'de neler oluyor?#Kripto Para Piyasaları
Türkiye, Şebneme ağladı Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıtTürkiye, Şebnem'e ağladı! Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıt#Şebnem Şirin
Bu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyorBu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyor!#Koronavirüs
Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'#Sağlık
PCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylarPCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylar!#PCR Testi
Telefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi Karşısında polisleri görünce şoke olduTelefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi! Karşısında polisleri görünce şoke oldu#Telefon
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Koronavirüs atlatanlar dikkat Korkunç iddia gerçek olabilirKoronavirüs atlatanlar dikkat! Korkunç iddia gerçek olabilir#Koronavirüs
Dünyayı sarsan itiraf Ordumuzu ABD eğitiyorDünyayı sarsan itiraf! "Ordumuzu ABD eğitiyor" #Çin
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü...Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü... #Will Smith
HABERLEREkonomi Haberleri

İngiltere'de yüksek enflasyon korkusu

#İngiltere#Enflasyon#Ekonomi
İngilterede yüksek enflasyon korkusu

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin "Ekonomik ve Mali Görünüm" Ekim ayı raporunda, ülkede halihazırda yüzde 3,1 seviyesinde olan tüketici fiyatlarının, gelecek yıl yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceği belirtildi.

Haberin Devamı

İngiltere'de enflasyonun 2022'de yüzde 5'e yaklaşarak son 30 yılın en yüksek seviyesini görebileceği bildirildi.

İngiliz hükümetinin ekonomik tahminlerini yürüten Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin yayımladığı "Ekonomik ve Mali Görünüm" ekim ayı raporunda, ülkede halihazırda yüzde 3,1 seviyesinde olan tüketici fiyatlarının 2022'de yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceği kaydedildi.

Raporda, İngiltere ve dünyada salgın sonrası artan talebin birçok piyasada tedarik sıkıntılarına neden olduğu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ticarette ve iş gücü hareketlerindeki değişimin mevcut sorunları daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Ülkede son dönemde enerji fiyatlarının arttığı, iş gücünde yetersizliklerin görüldüğü hatırlatılan raporda, artan enflasyonun önümüzdeki dönemde hanehalkı gelirleri üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, İngiliz ekonomisinin daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir büyüme kaydederek bu yılın sonunda yüzde 6,5 ile salgın öncesindeki büyüklüğüne yeniden ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, 2020'de işsizliğin kış döneminde yüzde 5'i aşmasının ardından yıl sonunda yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün güz dönemi bütçe düzenlemelerini açıklarken, "Tedarik sorunlarının ve enerji fiyatlarının yarattığı baskıların azalması aylar sürecektir. Herhangi birinin bunun (yüksek enflasyonu) bir gecede çözülebilirmiş gibi davranması sorumsuzluk olur." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler:

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Enflasyon#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

İngiltereden kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalının ödeyeceği rakam

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü