MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere'de kamu borcu zirvede
GeriEkonomi İngiltere'de kamu borcu zirvede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

İngiltere'de kamu borcu zirvede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'de kamu borcu zirvede
Abone Olgoogle-news

Ülkenin toplam kamu borcu GSYH'ye oranla yüzde 99,5 seviyesini görerek 2,1 trilyon sterlin seviyesine yükseldi. Kamu borcunun GSYH'ye oranı 1962 yılından bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'nin kamu borçlanması geçen ay 31,6 milyar sterline ulaştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'nin kamu borcunun kasımda 2019'un aynı dönemine kıyasla 5,6 milyar sterlin artarak 31,6 milyar sterline ulaştığı bildirildi.

Nisan ayından kasım sonuna kadar olan sürede İngiltere'de kamu bankaları hariç kamu borcunun 301,6 milyar sterline yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülkenin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranla yüzde 99,5 seviyesini görerek 2,1 trilyon sterline ulaştığı belirtildi.

Son verilerle birlikte İngiltere'nin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranı 1962 yılından bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle