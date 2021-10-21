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İngiltere'de kamu borçlanması 21,8 milyar sterline geriledi

#İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi#Kamu Borçlanması#Son Dakika
İngilterede kamu borçlanması 21,8 milyar sterline geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede 2020 yılının eylül ayında 28,8 milyar sterlin olan kamu borçlanması, bu yılın eylül ayında 7 milyar sterlin azalarak 21,8 milyar sterlin seviyesine geriledi.

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ONS açıklamasında, 1993 yılından bu yana eylül ayları dikkate alındığında, bunun yine de en yüksek ikinci eylül ayı borçlanması olduğu belirtildi. Açıklamada, İngiliz hükümetinin kamu borcunun vergi yılı başlangıcı olarak bilinen 2021 yılının nisan ayından, eylül ayının sonuna kadar 108,1 milyar sterline ulaştığı kaydedildi. Son verilerle birlikte, İngiliz hükümetinin toplam kamu borçlanması ise 2,2 trilyon sterlin ile ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 95,5’i seviyesine ulaşmış durumda.

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ONS açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince kamu borçlanması yoluyla ekonomiyi destekleyen İngiliz hükümetinin toplam kamu borcunun hali hazırda 1960’lı yılları başından bu yana en yüksek seviyesinde olduğu belirtildi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 27 Ekim’de ülkenin bütçe planlamasını açıklaması bekleniyor. Öte yandan İngiltere’de yükselen enflasyon karar vericileri endişelendirmeye devam ediyor.

Hafta başında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, “Banka özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir.” İfadesini kullanmıştı. Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor. İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor. Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.

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#İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi#Kamu Borçlanması#Son Dakika

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