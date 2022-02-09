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HABERLEREkonomi Haberleri

İngiltere'de işletmelere Brexit sorunu

#Brexit#İngiltere#Ekonomianasayfa
İngilterede işletmelere Brexit sorunu

İngiliz milletvekilleri Brexit'in İngiliz firmaları üzerindeki "tek tespit edilebilir etkisinin" "artan maliyetler, evrak işleri ve sınır gecikmeleri" olduğunu söyledi.

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İngiliz milletvekilleri, Brexit sonrası sınır düzenlemelerini iyileştirmek için daha fazla çalışma yapılmazsa, bu yıl AB ile ticarette daha fazla kesinti olabileceğini belirtti. 

Kamu Hesapları Komitesi, yeni ithalat kontrolleri geldikçe işlerin bu yıl daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. Kamu Hesapları Komitesi (PAC) raporuna göre, pandemi azaldıkça Birleşik Krallık sınırındaki yolcu trafiği normal seviyelere döndüğünde ne olacağından endişe duyuluyor. 

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Raporda İngiliz hükümetinin 2025 yılına kadar dünyanın en etkili sınırını yaratma planlarını "bugünkü durum göz önüne alındığında iyimser" olarak nitelendirildi. 

Raporda, İngiltere'nin AB gümrük birliği ve tek pazardan ayrılmasından bu yana ticaret hacimlerinin Covid-19'un etkisi ve tedarik zincirlerindeki daha geniş küresel baskılar tarafından baskılandığı belirtiliyor. Ancak rapora göre, AB'den ayrılmanın da işletmeler üzerindeki bürokratik yükü arttıran bir etkisi olduğu açık.

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