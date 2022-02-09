İngiltere'de işletmelere Brexit sorunu

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İngiliz milletvekilleri, Brexit sonrası sınır düzenlemelerini iyileştirmek için daha fazla çalışma yapılmazsa, bu yıl AB ile ticarette daha fazla kesinti olabileceğini belirtti.

Kamu Hesapları Komitesi, yeni ithalat kontrolleri geldikçe işlerin bu yıl daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. Kamu Hesapları Komitesi (PAC) raporuna göre, pandemi azaldıkça Birleşik Krallık sınırındaki yolcu trafiği normal seviyelere döndüğünde ne olacağından endişe duyuluyor.

Raporda İngiliz hükümetinin 2025 yılına kadar dünyanın en etkili sınırını yaratma planlarını "bugünkü durum göz önüne alındığında iyimser" olarak nitelendirildi.

Raporda, İngiltere'nin AB gümrük birliği ve tek pazardan ayrılmasından bu yana ticaret hacimlerinin Covid-19'un etkisi ve tedarik zincirlerindeki daha geniş küresel baskılar tarafından baskılandığı belirtiliyor. Ancak rapora göre, AB'den ayrılmanın da işletmeler üzerindeki bürokratik yükü arttıran bir etkisi olduğu açık.