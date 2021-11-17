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İngiltere'de enflasyon 10 yılın zirvesinde

#İngiltere#Enflasyon#Ekonomi
İngilterede enflasyon 10 yılın zirvesinde

İngiltere’de eylül ayında yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki keskin artış ve tedarik sıkıntısının maliyetleri artırmasının etkisiyle ekimde yüzde 4,2'ye yükseldi.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 3,1 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 4,2’ye yükselerek Aralık 2011’den beri en yüksek seviyesine çıktı. TÜFE, ağustosta yüzde 3,2 artmıştı. Piyasalarda enflasyona ilişkin beklenti yüzde 3,9 olması yönündeydi.

Ekimde akaryakıt fiyatlarının aylık bazda yüzde 2 artması dikkati çekerken, gıda fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 1,2 oldu.

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Yıllık enflasyonun yüzde 4’ün üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yükselen enflasyonu frenlemek için gelecek ay politika faizi artırımına gitmesine ilişkin beklentileri de artırdı

Uzmanlar, BoE'nin, gelecek ay ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.
BoE, 4 Kasım'da, politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, varlık alım hedefini ise 875 milyar sterlinde sabit bırakmıştı.

Bankanın politika faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında konuşan BoE Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun yüksek enerji fiyatları ve artan talep ile Nisan 2022'de yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasını beklediklerini söylemişti.

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Bunun yanında, banka, enflasyonda hedef seviyesini yüzde 2'de tutmaya devam ediyor.

Ülkede tedarik sıkıntısının maliyetleri artırmasının etkisiyle yükselen enflasyon oranlarına ilişkin endişeler devam ederken, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yükselen enflasyon oranlarının yalnızca İngiltere’nin sorunu olmadığını belirterek, İngiliz hükümetinin ülkede enflasyonun satın alma gücünü olumsuz etkisini dengelemek için çalışmalar yaptığını belirtmişti.

Öte yandan, Avro bölgesi enflasyonu da enerji maliyetlerinin artmasının etkisiyle ekimde yüzde 4,1 ile 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da ise enflasyon ekimde yüzde 4,5 ile 1993 sonundan bu yana seviyeye çıkmıştı.

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