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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama

#Erdoğan#Yüzde 50+1#Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur" dedi.

 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "siyasette yüzde 50+1 tartışması"na yönelik "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak "İsmi ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak." diye konuştu.

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MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

"Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem.' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.

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SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.

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