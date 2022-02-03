İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittilerTürk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler#Çanakkale
Bu altcoinlere dikkat Uzman isimler yorumladıBu altcoinlere dikkat! Uzman isimler yorumladı#Kripto Para Piyasaları
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıAra tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Aşırı yağış 4 noktayı felç etti Çok sayıda araç suya gömüldüAşırı yağış 4 noktayı felç etti! Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
Ukraynadan flaş Türkiye mesajı Rusya kabul ederse...Ukrayna'dan flaş Türkiye mesajı! 'Rusya kabul ederse...'#Ukrayna
Apple CEOsu Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındıApple CEO'su Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındı!#Tim Cook
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Kanserle mücadelede devrim niteliğinde adımKanserle mücadelede 'devrim niteliğinde' adım#Kanser
Kızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyorKızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyor#Milla Jovovich
Son dakika... MSB duyurdu 43 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! 43 terörist etkisiz hale getirildi #Terörle Mücadele
Aşıklar ilk kez el eleAşıklar ilk kez el ele!#Uğur Aslan
Covid aşısı adet düzenini etkiliyor mu 7 SORU 7 YANITCovid aşısı adet düzenini etkiliyor mu? 7 SORU 7 YANIT#Covid 19
HABERLEREkonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

#İngiltere Merkez Bankası#Boe#Ekonomianasayfa
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini yüzde 0,50 seviyesine çıkardı.

Haberin Devamı

İngiltere Merkez Bankası gösterge faizi 25 baz puan artırdı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,50 seviyesine çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası, tahvil varlık alım programını ve şirket varlık alım programını değiştirmedi. BoE PPK'nın 4 üyesi faizin 50 baz puan yükseltilerek yüzde 0,75'e çıkarılmasını istedi. İngiltere Merkez Bankası, faiz kararını 9-0 oyla aldı. 

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistanın göçmen zulmüne tepki: Avrupa sessizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'ın göçmen zulmüne tepki: Avrupa sessiz!Haberi Görüntüle

Öte yandan BoE PPK, İngiltere ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 5'den yüzde 3,75'e indirdi. Boe, şirket tahvili portföyünü 2023 sonuna doğru satacak. BoE, enflasyonun Nisan'da yüzde 5 yerine yüzde 7,25 seviyesinde tepe yapacağını tahmin ediyor. 

BoE 2022 TÜFE tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,75'e çıkardı. BOE tahminleri: 

-Gelecek 1 yıl için enflasyon tahmininin yüzde 3,40'tan yüzde 5,21'e yükseldiğini,

Haberin Devamı

-Gelecek 2 yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 2,23'ten yüzde 2,15'e gerilediğini,

-Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 1,95'ten yüzde 1,60'a gerilediğini gösterdi.

Gözden Kaçmasın

Bu altcoinlere dikkat Uzman isimler yorumladıBu altcoinlere dikkat! Uzman isimler yorumladıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere Merkez Bankası#Boe#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan