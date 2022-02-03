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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'ın göçmen zulmüne tepki: Avrupa sessiz!

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili "Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum" diyen Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Osman Kavala kararı ile ilgili olarak da "Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da Mart ayının ortalarında Türkiye'ye geleceğini söyledi. Yunanistan'ın göçmen zulmüne de sert tepki gösteren Erdoğan, "12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla resmi ziyaret için Ukrayna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'deki görüşmelerde bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. 

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RUSYA - UKRAYNA GERİLİMİ

Bugün sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri 'işgalden yana değiliz' ifadelerini hep kullanıyorlar. 

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KABİL HAVALİMANI

Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef neyi, nerede, nasıl ifade edeceklerini belirlemiş değiller. Kabil Havalimanı'na 777 uçağının inmesi, içinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde bir çok yolcunun bulunması süreci biraz olumsuz etkiledi. İşin olumlu gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. 

İSRAİL CUMHURBAŞKANI MART'TA TÜRKİYE'YE GELECEK

Mart ayının ortalarında ziyaret olacak. İkili ilişkilerimizi çok daha iyi bir zemine oturtmanın gayreti içinde olacağız. Bu yaklaşımımız İsrail tarafında da mevcuttur. Sayın Herzog'un ziyareti öncesi iki ülke temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri olacak.

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 AP'NİN KAVALA KARARI

Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.  

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YUNANİSTAN'IN GÖÇMEN ZULMÜ

Dün Parti Sözcümüz de bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu botların batırılması, ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz. 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Ziyaret

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