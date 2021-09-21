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İngilizler doğal gaz fiyatı krizi için çözüm arayışında

#İngiltere#Doğal Gaz#Fiyat Artışı
İngilizler doğal gaz fiyatı krizi için çözüm arayışında

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulundu.

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AA- İngiliz resmi yayın kurumu BBC'ye değerlendirmelerde bulunan Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Kwarteng, ülkenin en büyük karbondioksit üreticisi konumunda olan CF Industries'e üretimini artırması amacıyla İngiliz hükümeti tarafından mali destek verilebileceğini kaydetti.

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Artan doğal gaz fiyatlarını doğrudan ve sınırsız şekilde tüketicilere yansıtamayan enerji şirketlerinin İngiliz hükümeti tarafından kurtarılması olasılığına ilişkin değerlendirmede bulunan Kwarteng, "Vergi mükelleflerinin paralarının kötü yönetilen enerji şirketlerine enjekte edilmesinin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kwarteng, artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulundu.

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İngiliz hükümetinin, mali dar boğazda olan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlama olasılığını değerlendirdiğini aktaran Kwarteng, "Eğer bu politikayı uygularsak (enerji şirketlerinin) aldıkları kredileri geri ödemeleri beklenecek." dedi.

Avrupa piyasalarında doğal gaz fiyatları rekor kırıyor

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HANE BAŞINA ORTALAMA YILLIK 139 STERLİNLİK EK FATURA ARTIŞI

İngiltere'de son dönemde arz talep dengesizliği nedeniyle hızla artan enerji fiyatları sonucu hane başına oluşan ortalama yıllık 139 sterlinlik ek fatura artışının gelecek ay faturalara yansıtılması bekleniyor.

İngiliz denetim kuruluşu Ofgem tarafından uygulanan düzenlemeye göre, İngiltere'de enerji şirketleri, standart tarifeyi kullanan tüketicilerin faturalarını yıllık en fazla 1138 sterline kadar artırabiliyor.
Denetim kuruluşu tarafından tüketici haklarının korunması amacıyla uygulanan üst fiyat limitinin gelecek ay 1277 sterlin seviyesine çıkarılması planlanıyor.

İngiltere'de tüketicilerin enerji faturalarında üst fiyat limiti uygulaması ilk kez Ocak 2019'da uygulamaya girmişti. Üst fiyat limiti, şimdiye kadar yılda 2 kez olmak üzere yeniden değerlendiriliyordu.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, 20 Eylül'de, Centrica ve E.ON gibi enerji sektörünün önde gelen yöneticileriyle bir toplantı yapmıştı.

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TOPTAN FİYATLAR OCAKTAN BU YAN YÜZDE 250 ARTTI

Sektör temsilcisi platformlardan İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.
Energy UK Üst Yöneticisi Emma Pinckbeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz hükümetinin şu anda enerji şirketlerinin mevcut süreçten en az zararla çıkmasına odaklanması gerektiğini belirtmişti.

Bu arada, CF Industries, 16 Eylül'de, artan finansal baskılar nedeniyle İngiltere'deki iki üretim tesisinin kapatılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

 

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#İngiltere#Doğal Gaz#Fiyat Artışı