Milyonda bir görülen olay Türkiye’de gerçekleşmişti... Mucizenin ardındaki gizem yıllarca fark edilmiyor, çoğu kadın teşhis alamıyor

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Altı yıllık çocuk sahibi olma mücadelesini tüp bebek tedavisiyle sürdüren Rize’de yaşayan Atagün çifti, tıp dünyasında milyonda bir görülen nadir bir mucizeyi yaşadı. İki ayrı rahmi bulunan anne adayının her iki rahmine yerleştirilen embriyoların tutunmasıyla gerçekleşen doğum, tüp bebek tedavisiyle çift rahimde eş zamanlı gebeliğin oluştuğu dünyadaki üçüncü vaka olarak kayıtlara geçti.

Tıpta ‘dikaviter ikiz gebelik’ olarak adlandırılan ve iki ayrı rahim boşluğunda eş zamanlı gelişen gebelik sonucu, anne Atagün 33. haftada Nil ve Ada adını verdikleri iki kız çocuğunu kucağına aldı. Uzmanlar, iki ayrı rahimde aynı anda gebelik oluşmasının milyonda bir ihtimal olduğunu ve tüp bebek tedavisiyle sağlanan bu durumun dünyada şu ana kadar sadece üç kez örneğine rastlandığını belirtti.

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Çift rahimde eş zamanlı gebeliğin oluştuğu vaka sayısı Atagün çifti sonrası dünyada üçe ulaşsa da çift rahim ya da tıbbi ismiyle ‘uterus didelfis’ vakalarının oranı dünya genelinde sandığımızdan daha fazla. Uzmanlar, insanların 2000-3000’de birinde bu durumun olduğunu, Türkiye’de de görülme oranının aynı olduğunu söylüyor.

ÇİFT RAHİMLİ OLMAK NE DEMEK?

Çoğu kişinin belki de ilk kez duyduğu çift rahim hakkında merak edilen çok fazla nokta var. Bunların başında ise en temel soru geliyor: Çift rahimli olmak ne demek?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kağan Kocatepe, çift rahimli olmanın tıbbi açıklamasını şöyle yaptı:

“Embriyonik gelişim döneminde kadınlarda rahim ağzı, rahim ve vajinanın üst kısmı; sağlı sollu yerleşmiş 'Müller kanalı' adı verilen boru şeklindeki yapıların orta hatta birleşmesiyle meydana gelir. Müller kanalı anomalileri olarak adlandırılan kadın genital sistem gelişim kusurları ise bu birleşmenin hiç olmamasından ya da yetersiz kalmasından kaynaklanan doğumsal anatomik bozukluklardır."

Bu bozuklukların çok çeşitli olabileceğinden de bahseden Kocatepe, “Uterus didelfis adı verilen durumda her iki müller kanalı orta hatta hiç yaklaşmamış ve hiç birleşememiştir. Bu yüzden de iki rahim ve iki rahim ağzı vardır. Çoğu durumda da vajinayı ortadan ikiye ayıran bir septum (perde) söz konusudur ve adeta çift vajina gibi görüntü verir. Bu ‘vajinalar’ normal bir vajinaya göre genellikle daha dardır” dedi.

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HAMİLEYKEN REGL KANAMASI DEVAM EDEBİLİR

Çift rahimli kadınların regl dönemiyle ilgili de bilgiler veren Kağan Kocatepe, “Uterus didelfiste adet düzeninde genelde aksama olmaz ama gebelik sadece bir rahimde yerleşir. Boş olan rahimde adet kanamaları devam edebilir. Bu da gebelikte üstüne görme denen olaydır, hatta bu anne adaylarında tüm gebelik boyunca regl dönemlerinde adet görme nispeten sık görülür. Öte yandan ikiz gebelik olup bir bebek bir rahimde, diğer bebek diğer rahimde olan vakalar da var” dedi ve ekledi:

“Uterus didelfiste iki rahim vardır ama bu rahimler tek bir normal rahime göre daha ufak olabilir ve bu nedenle erken doğum riski göreceli olarak fazladır. Hamile kalmalarında sıklıkla sorun yaşamazlar ve gebelikleri de bu söylediğim erken doğum riskinin artmış olması dışında daha riskli geçmez.”

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ÇİFT RAHİM VE ÇİFT VAJİNA BERABER GÖRÜLEBİLİYOR

Uterus didelfis’in çift rahim ve sıklıkla beraberinde çift vajina olması anlamına geldiğinden bahseden Kocatepe, “Tek başına çift vajina da mümkün olmakla beraber bu, daha az görülen bir durum. Muayenede çift vajina gördüğümüzde mutlaka uterus didelfis araştırması da yapıyoruz. Tedavide rahim ve rahim ağzına genelde dokunmuyoruz ama vajinadaki septumu, yani vajinayı ikiye ayırarak adeta iki vajina izlenimi yaratan perdeyi basit bir işlemle keserek ameliyat ediyoruz” dedi.

DÜZENSİZ REGL SORUNU YAŞIYORDU, ÇİFT RAHİMİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Paige DeAngelo uzun süredir düzensiz periyodu ile uğraşıyordu. İki haftada bir regl olduğu zamanlar yaşıyordu. Bunun nedenini ise 18 yaşına geldiğinde jinekoloğa gidince öğrendi. Paige'in iki vajinası, iki rahmi ve iki serviksi olduğu ortaya çıktı.

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2021 yılında, henüz 18 yaşındayken iki tam işlevli üreme sistemi ile doğduğunu öğrenen Paige DeAngelo, "Her zaman çok düzensiz bir regl dönemim oldu, ama aslında iki döngü açılıp kapanıyordu. Bazen ayda bir, bazı zamanlarda ayda iki kez... Yani sadece birkaç hafta arayla regl oluyordum. Yaşadığım sorunu insanlara söylediğimde her zaman şok oluyorlar. Herkesin kafasında çok fazla soru işareti oluşuyor. Bence en büyük yanılgı ikisinin anatomisi. İnsanlar dışarıdan iki ayrı vajina olduklarını düşünüyor ama durum böyle değil, bu yüzden 18 yıl boyunca iki vajinalı olduğumu bilmiyordum” diye konuştu.