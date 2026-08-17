TÃœRKSAT dÃ¼zenlemesi sonrasÄ± kritik duyuru | TV'de kanal ve frekans sorunu iÃ§in aÃ§Ä±klama: Ä°ÅŸte adÄ±m adÄ±m Ã§Ã¶zÃ¼m

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2008'den bu yana hizmet veren TÃœRKSAT 3A uydusu teknolojik Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. Televizyonlarda yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±. TÃ¼rksat 3Aâ€™da yer alan TV ve radyo yayÄ±nlarÄ±, televizyon yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ulaÅŸÄ±lan yeni kÃ¼resel standartlarÄ±n tÃ¼m izleyicilere sunulabilmesi iÃ§in daha gÃ¼ncel ve yÃ¼ksek kapasiteli diÄŸer TÃ¼rksat uydularÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±.

TKGS DESTEKLÄ° CÄ°HAZLARDA MANUEL ARAMAYA GEREK YOK

Bu deÄŸiÅŸimde TKGS (TÃ¼rksat Kanal GÃ¼ncelleme Sistemi) destekli cihazlara sahip izleyiciler, herhangi bir ayar veya manuel kanal arama iÅŸlemi yapmaya gerek kalmadan televizyon yayÄ±nlarÄ±nÄ± izlemeye devam edebilecek.

TUYAD'DAN DUYURU

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TelekomÃ¼nikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± DerneÄŸi (TUYAD), TÃ¼rksat yayÄ±n sisteminde gerÃ§ekleÅŸtirilen kanal ve frekans gÃ¼ncellemelerinin ardÄ±ndan bazÄ± televizyonlarda yaÅŸanan eriÅŸim problemlerine iliÅŸkin kamuoyu duyurusu yayÄ±mladÄ±.

Duyuruda, frekans deÄŸiÅŸiklikleri sonrasÄ±nda Ã¶zellikle bazÄ± Smart TV kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kanallarÄ±n aÃ§Ä±lmamasÄ±, siyah ekran, Ã§ift kanal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ veya ses gelmemesi gibi sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"TELEVÄ°ZYONLARDA BÄ°R ARIZA SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L"

TÃ¼rksat yayÄ±n ve veri altyapÄ±sÄ±nda herhangi bir aksaklÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, durumun televizyonlarÄ±n donanÄ±msal bir arÄ±zasÄ±ndan da kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izildi.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada TÃœRKSAT'Ä±n Kanal GÃ¼ncelleme Sistemi (TKGS) ve TUYAD onaylÄ± cihazlarÄ±n frekans deÄŸiÅŸikliklerini otomatik olarak iÅŸlediÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada bu sistemleri kullanan vatandaÅŸlarÄ±n ekstra bir kanal aramasÄ± veya ayarlama yapmasÄ±na gerek kalmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

SAMSUNG VE LG SMART TV'LERDE AKSAKLIK

YapÄ±lan frekans gÃ¼ncellemelerinin ardÄ±ndan Ã¶zellikle bazÄ± Samsung Smart TV ve LG modellerinde TKGS verilerinin otomatik iÅŸlenmesinde aksaklÄ±klar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

Televizyonlarda fiziksel veya donanÄ±msal bir problem bulunmamaktadÄ±r. YaÅŸanan durum, cihaz yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¼ncel TKGS verilerini ve yeni frekans bilgilerini iÅŸleme biÃ§iminden kaynaklanmaktadÄ±r. KalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in ilgili televizyon Ã¼reticisinin, cihaz yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± TKGS sistemiyle tam uyumlu hÃ¢le getirecek yazÄ±lÄ±m/firmware gÃ¼ncellemesini sunmasÄ± gerekmektedir.

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NASIL Ã‡Ã–ZÃœM SAÄžLANIR?

Ãœretici firmalar tarafÄ±ndan kalÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±m gÃ¼ncellemeleri yayÄ±mlanana kadar vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± adÄ±na uygulayabileceÄŸi geÃ§ici Ã§Ã¶zÃ¼m adÄ±mlarÄ± da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, televizyonlarÄ±nda yayÄ±n sorunu yaÅŸayan kullanÄ±cÄ±lar:

Cihaz menÃ¼sÃ¼nden TKGS aramasÄ±nÄ± manuel olarak yeniden baÅŸlatabilir,

Ayarlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ÅŸebeke/aÄŸ aramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek gÃ¼ncel frekans bilgilerini yÃ¼kleyebilir.

AÃ§Ä±klamada, kullanÄ±cÄ±larÄ±n cihaz ayarlarÄ±na uzun sÃ¼re mÃ¼dahale etmesinin kalÄ±cÄ± bir yÃ¶ntem olmadÄ±ÄŸÄ±, esas Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Ã¼reticilerin TKGS standartlarÄ±na tam uyumlu yazÄ±lÄ±m desteÄŸini saÄŸlamasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ± kaydedildi.

TÃ¼rksat 3A uydusunun tasarÄ±m ve teknolojik Ã¶mrÃ¼nÃ¼n sonuna yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle, uydu Ã¼zerinden iletilen televizyon ve radyo yayÄ±nlarÄ±, TÃœRKSAT uydu filosunda bulunan yÃ¼ksek kapasiteli diÄŸer uydulara aktarÄ±ldÄ±.

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YAYIN AKTARIMI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

YayÄ±n aktarÄ±m iÅŸlemi, 15 AÄŸustos'u 16 AÄŸustos'a baÄŸlayan gece gerÃ§ekleÅŸtirildi. YayÄ±nlarÄ±n aktarÄ±lacaÄŸÄ± uydular, TÃ¼rksat 3A ile aynÄ± yÃ¶rÃ¼nge konumunda yer aldÄ±ÄŸÄ±ndan, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasÄ±na ya da mevcut antenlerinin yÃ¶n ve ayarlarÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±na gerek bulunmuyor. AktarÄ±m sonrasÄ±nda SD ve HD televizyon yayÄ±nlarÄ±, mevcut formatlarÄ±yla aynÄ± uydu anteni Ã¼zerinden takip edilmeye devam edilebilecek.

TKGS UYUMLU CÄ°HAZLAR OTOMATÄ°K GÃœNCELLENECEK

Yeni nesil televizyon ve uydu alÄ±cÄ±larÄ±nda standart olarak bulunan TÃœRKSAT Kanal GÃ¼ncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde, uyumlu cihazlarÄ±n kanal listeleri otomatik olarak gÃ¼ncellendi. Bu sisteme sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama iÅŸlemi yapmasÄ± gerekmeyecek.

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TKGS Ã¶zelliÄŸini desteklemeyen daha eski nesil dahili veya harici uydu alÄ±cÄ±sÄ± kullanan vatandaÅŸlarÄ±n ise gÃ¼ncel televizyon ve radyo kanallarÄ±na ulaÅŸabilmek iÃ§in cihazlarÄ± Ã¼zerinden yeniden kanal taramasÄ± yapmasÄ± gerekiyor.

MANUEL KANAL TARAMA FREKANSLARI

Eski nesil cihazlarda manuel kanal taramasÄ± yapacak kullanÄ±cÄ±larÄ±n, uydu alÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n ayarlar menÃ¼sÃ¼ne ÅŸu frekans bilgilerini girerek "ÅŸebeke taramasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirmesi gerekiyor:

Frekans: 12380 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol OranÄ±: 27500, FEC: 3/4

Frekans: 12423 MHz, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol OranÄ±: 30000, FEC: 3/4

GerÃ§ekleÅŸtirilecek teknik dÃ¼zenlemeyle birlikte DemirÃ¶ren Medya yayÄ±nlarÄ± da yeni frekanslarÄ± Ã¼zerinden izleyicilerle buluÅŸmaya devam edecek.

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YENÄ° SÄ°STEMLE YAYINLAR HAVA KOÅžULLARINDAN ETKÄ°LENMEYECEK

YÃ¼ksek sinyal gÃ¼cÃ¼ne sahip yeni uydular sayesinde yayÄ±nlarÄ±n olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan etkilenmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek. AyrÄ±ca artan kapasite verimliliÄŸiyle birlikte daha yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ (4K/Ultra HD) yayÄ±nlarÄ±n standartlaÅŸmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edilecek.

Ä°ÅžTE DEMÄ°RÃ–REN MEDYA'NIN GÃœNCEL YAYIN FREKANSLARIÂ

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