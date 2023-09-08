İngiliz Büyükelçi Akdeniz ve Ege turu öncesi Hürriyet’e konuştu: ‘4 milyon turist ile rekor kıracağız’

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İngiltere’nin yeni yılda göreve gelen büyükelçisi Jill Morris, Ege ve Akdeniz boyunca yapacağı ilk resmi ziyaretleri sürerken Hürriyet’in sorularını yanıtladı. “Geçen yıl 3 milyonu aşkın Britanyalı turistin Türkiye’ye gelmesiyle pandemi öncesi seviyeleri aşmayı başardık” diyen Morris, “Türkiye, Britanyalı turistlerin en çok tercih ettiği tatil yeri olmaya devam ediyor. Bu yıl 4 milyon rakamını aşarak bir rekor görmeyi bekliyoruz. Sürekli artış gösteren bu gidişin devam edeceğini umuyorum” dedi.

ÖNCELİK DEPREMDİ

“Ziyaretinizin amacı ve öncelikleri nelerdir?” sorusuna karşılık Jill Morris, “Bu ziyaret, Türkiye’de yaptığım ilk kapsamlı tur aslında. İzmir’in ardından, Aydın, Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya’ya geçeceğim. Benden önceki büyükelçiler gibi, bu ziyaretlerimde, Britanya vatandaşlarının yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda konsolosluk ekiplerimize verdikleri mükemmel desteği konuşmak üzere valilerle, belediye başkanlarıyla ve il emniyet müdürlükleri ile görüşmeyi umuyorum. Önceliklerimden biri, Türkiye’ye gelen Britanyalıların emniyetini sağlamak konusunda gösterdikleri üstün çabalar için kendilerine teşekkür etmek” dedi. “Bu turu daha önce yapmak isterdim ancak o dönem, Türkiye’nin eski bir dostu ve müttefiki olarak, Birleşik Krallık’ın önceliği yıkıcı depremler sonrasında gerçekleşen uluslararası desteğe katkı sağlamaktı. Ama yine de bu ziyaretin zamanlaması, Türkiye turizm sanayinin yaşadığı çok yoğun bir dönemin ve rekorun ardından iyi oldu” diye konuştu. Jill Morris, Ege ve Akdeniz ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

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ANKARA-İZMİR YHT PROJESİ

“Birleşik Krallık ve Türkiye arasında, hava-uzay, temiz büyüme teknolojileri, tarım teknolojileri ve madencilik gibi alanları da kapsayan çeşitli sanayi dallarında kurulan işbirliği son derece güçlü. Örneğin, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Kurumu’nun (UKEF) son yıllardaki en aktif piyasalarından birinin Türkiye olması beni gerçekten sevindiriyor. Sadece bir yıl önce UKEF, Ankara ve İzmir arasında yüksek hızlı elektrikli tren projesinin inşası için 2.1 milyar Euro tutarında bir garanti sağladı. Projenin bölgedeki ulaşım sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini sürdürülebilir alternatifler ile artırması bekleniyor. Karayolu trafiğini ortadan kaldırmayı amaçlamanın yanı sıra, İzmir’de turizm ve ekonomik fırsatlara da destek sağlayacağı düşünülüyor.

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DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİSİ İŞBİRLİĞİ

İzmir, karasal rüzgâr enerjisi açısından önemli bir üretim merkezi haline geldi ve deniz üstü rüzgâr enerjisi için de benzer hedeflere sahip. Deniz üstü rüzgâr enerjisi alanında Avrupa’da lider ve dünyada ikinci olan Birleşik Krallık ile işbirliği için ciddi bir potansiyel var. Bu yılın başında ekibim, Türkiye’nin lider enerji üretim firmalarından bazılarını ticaret ve işbirliği imkânlarını değerlendirmek üzere İskoçya’ya götürdü. Birlikte Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi tesisini inşa edebileceğimize ve Türkiye’yi bölgesel deniz üstü rüzgâr enerjisi temin zincirlerinde bir merkez haline getirebileceğimize inanıyoruz.”

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TURİST SAYISI ARTACAK

2018’den bu yana Türkiye’ye gelen Britanyalı TURİST sayısında düzenli bir artış olması çok sevindirici. O zamanlarda Türkiye’ye gelen Britanyalı turist sayısı 2 milyon 300 bin civarındaydı. Bu rakam 2019’da 2.5 milyonu aşmıştı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi tüm dünyada turizmine darbe vurdu. Ancak geçen yıl, yani 2022’de 3 milyonu aşkın Britanyalı turistin Türkiye’ye gelmesiyle, pandemi öncesindeki seviyeleri aşmayı başardık. Türkiye, Britanyalı turistlerin en çok tercih ettiği tatil yeri olmaya devam ediyor ve bu yıl 4 milyon rakamını da aşarak bir rekor görmeyi bekliyoruz. Sürekli artış gösteren bu gidişin devam edeceğini umuyorum.

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İNGİLİZLERİ CEZBEDİYOR

Türkiye’ye en çok gelen üçüncü ziyaretçi grubunu Britanyalı turistler oluşturuyor ve bu da, stratejik ilişkimizin ve güçlü ticari ortaklığımızın dışında, insanlarımız arasında da çok güçlü bağlar olduğunu gösteriyor. Tabii aynı zamanda, bir turizm merkezi olarak Türkiye’nin inanılmaz cazibesini de vurguluyor. Britanyalı turistler için en popüler yerlerden birisi Muğla ve hatta bazılarının bölgeye yerleşmeye karar verdiğini de biliyoruz. Muhtemelen pek çok nedeni vardır ama bence, Britanyalıların Türkiye’yi tercih etmelerindeki en temel nedenlerden biri Türk halkının canayakınlığı ve misafirperverliği. Tabi ki sıcak havası, güzel plajları ve harika kültürü de Britanyalıları çekiyor. Türkiye’nin sunacak çok şeyi var ve Türkiye Turizm Bakanlığı ile, farklı bölgelerindeki cazibesi ile Türkiye’nin zenginliğini ve çeşitliliğini Birleşik Krallık’ta daha iyi tanıtabilmek için nasıl birlikte çalışabileceğimizi görüşüyorum.”

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SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’NIN GENİŞLETİLMESİ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Birleşik Krallık’ın Türkiye ile ikili ilişkileri hem derin hem de güçlü. Pek çok ortak noktamız var; NATO müttefiğiyiz, Avrupa Konseyi kurucu üyeleriyiz ve G20 ekonomisiyiz. Ayrıca, önemli çok uluslu birçok örgüte de üyeyiz. Türkiye, Birleşik Krallık için kritik öneme sahip bir ortak. Bölgesel istikrar ve güvenlik için ortak çalışmalar yürütüyoruz, terörle mücadelede, yasadışı göçle mücadelede ve küresel pek çok sınamada ortağız.

İki ülke, önemli ve yakın ticari ilişkilere sahip ortaklar. Her geçen yıl daha da güçlenen ikili bir ticarete sahibiz. 2023 yılının ilk çeyreğinde 23.8 milyar GBP’ye ulaştık. Birleşik Krallık Hükümeti, bu konuda daha da ileri gitmek istiyor. Ülkemiz AB’den ayrılırken Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmıştı. Ancak iki ülke, yeni ve genişletilmiş bir STA için müzakereleri başlatma karar aldı.

Bu zenginleştirilmiş STA, Birleşik Krallık ve Türkiye ekonomilerinin modern dinamizmini yansıtarak mevcut ilişkilerimizi daha da güçlendirecek. Britanya ve Türk firmaları için aralarında hizmetler ve dijital teknolojilerin olduğu sektörlerde yeni iş fırsatlar yaratacak.