ILO Türkiye Direktörü Özcan: Çocuk işçiliğini engellemek için bir adım atın

Dünyada 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek çocuğu olmak üzere toplam 152 milyon çocuğun çalıştığını, diğer bir deyişle her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olduğunu kaydeden ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, “Bu çocukların yaklaşık yarısı ise sağlıklarını ve gelişimlerini etkileyen tehlikeli işlerde çalışıyor ve sayıları 73 milyonu buluyor” diye konuştu.

KÜRESEL HAREKET

Türkiye’de de 2019 yılı verilerine göre, 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu belirten Özcan şöyle devam etti: “ILO Türkiye Ofisi 1992 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar ve çocuk işçiliği ile mücadelede elde ettiği deneyimi ulusal paydaşlarla işbirliği içinde geliştirmeye yönelik olarak 2021-2025 yıllarını kapsayan güncel bir program hazırladı. Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) öncelikleri doğrultusunda hazırlanan ILO Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı (2021-2025) ile Türkiye’de çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülmesini planlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) de, 28 Temmuz 2019’da aldığı karar ile 2021 yılını Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı ilan etti ve uluslararası toplumu, çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik çabalarını artırmaya çağırarak küresel düzeyde bir hareket başlattı.”

TAAHHÜDÜNÜZÜ DUYURUN

Yakın zamanda BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ile birlikte bir çağrı kaleme alarak, hem kurumları hem de kişileri bu konuda adım atmaya ve katkı vermeye davet ettiklerini anımsatan Özcan şunları söyledi: “Son başvuru tarihi 15 Mayıs. Ulusal ve yerel yönetim kurumları, çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin ulusal mevzuata eksiksiz uyulmasını sağlayacak önlemler alabilirler. İşverenler ve işletmeler, çocuk haklarını güvence altına alan iş ilkeleri benimseyebilirler, tedarik zincirlerinin çocuk işçiliğinden arınmasını taahhüt edebilirler. ILO Türkiye Ofisi bir de sosyal medya kampanyası başlattı. Ofisin çağrısına ben de şahsi olarak karşılık verdim ve 5 çocuğun tarım işçiliğinden çekilerek okula kazandırılması sürecini takip edeceğime dair taahhütte bulundum. Birçok kişi de şahsi olarak bu çağrıya karşılık verdi. Sizin taahhüdünüz, çevrenizi ve ailenizi bilgilendirmek olabilir, hükümet eylemlerinin hızlandırılmasını talep etmek olabilir, ya da daha bilinçli tüketimi seçerek çocuk işçi çalıştıran firmalardan alışveriş yapmamak da olabilir. Bu haberi okuyan herkesi, #EndChildLabour2021 etiketiyle sosyal medyada çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik taahhüdünü ilan etmeye çağırıyoruz.”

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