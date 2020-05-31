İlk sefer 1 Haziran’da saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya, uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçak seferlerinin, 1 Haziran itibarıyla iç hatlarda yeniden başlayacağını bildirdi. Karaismailoğlu, COVID-19 salgını nedeniyle 28 Mart'tan bu yana havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu anımsatarak, salgınla mücadelede alınan tedbirler sayesinde önemli mesafe kat edildiğini ve bu kapsamda ulaşım altyapısında normalleşme sürecine başladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Hava yolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak” dedi.

KADEMELİ AÇILACAK

Karaismailoğlu, tüm şartları karşılayan havalimanlarına bakanlık tarafından sertifika verilmeye başlandığını bildirdi. İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıklayan Karaismailoğlu, 1 Haziran'da ilk sefer öncesinde İstanbul Havalimanı'nın sertifikasının İGA yönetimine verileceğini söyledi. Salgına karşı bütüncül tedbirleri almaya özen gösterdiklerinin belirten Karaismailoğlu, 1 Haziran’da İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.00’da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya ve 13.00’te Trabzon’a da sefer gerçekleştirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, 1 Haziran sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli başlayacağını ekledi.

İLK DURAK İZMİR

Pegasus Hava Yolları açıklamasına göre 1 Haziran 2020 Pazartesi günü iç hatlarda yolcu uçuşlarına tekrar başlayacak. Kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10.15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek olan Pegasus, 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen’den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon’a seferler planladı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane,”Bize aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık” dedi.

HES KODU ALINACAK

Vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını anlatan Adil Karaismailoğlu, uçuş sırasında, uçuş ekibinin yanı sıra hijyen uzmanlarının da görev alacağını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak.”

MASKE TAKILACAK ATEŞ ÖLÇÜLECEK

Bakan Karaismailoğlu, havalimanları içinde alınacak önlemlere ilişkin olarak da şunları söyledi: “Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken, maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek. Yurtiçi veya yurtdışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek.”