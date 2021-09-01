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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranı

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İletişim Başkanı Altun: Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye, giderek büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü bildirdi. Altun, "Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır. TÜİK’in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir. Hizmet, sanayi, bilgi ve iletişim, sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerdir" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranı

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

'TÜRKİYE GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK'

Altun, 2020'nin ikinci çeyreğine göre, bu yıl mal ve hizmet ihracatının yüzde 59,9, iş gücü ödemelerinin yüzde 36,1 arttığını, ihracatın ise yüzde 69,7 artarak 55 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Tüm bu veriler, iş gücü ödemelerindeki artışın istihdamın artmasına katkı sağladığı, bunun yanında üretimin ve ihracatın arttığını göstermektedir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimizin başarılı politikalarıyla Türkiye, giderek büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye ikinci çeyrekte OECDnin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi
Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi

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