MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
GeriEkonomi Son dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.09.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüme kaydetti.

GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 arttı.

HİZMETLER 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %45,8 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

Son dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Son dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

GSYH 2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 581 MİLYAR 120 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

Bakan Varanktan 50 bin yeni istihdam hedefi
Bakan Varank'tan 50 bin yeni istihdam hedefi

Son dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %22,9 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %20,3 arttı.

İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı
İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı


MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %59,9, İTHALATI İSE %19,2 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %59,9, ithalatı ise %19,2 arttı.

Son dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %36,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,1, net işletme artığı/karma gelir ise %78,2 arttı.

Moodys Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %32,9 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %37,0 iken bu oran 2021 yılında %32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %42,8'den %49,8'e yükseldi.

Son dakika... Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi