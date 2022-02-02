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İlaç devine tazminat şoku! 590 milyon dolar ödeyecek

#Johnson & Johnson#İlaç Şirketi#Tazminat
İlaç devine tazminat şoku 590 milyon dolar ödeyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderili kabileler, ilaç üreticisi Johnson & Johnson ve ülkenin en büyük üç ilaç dağıtıcısının 590 milyon dolar tazminat ödemesi karşılığında opioid ilaçlar davasında uzlaşmayı kabul etti.

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Mahkeme kayıtlarına göre, federal olarak tanınan tüm Kızılderili kabileler dava açmamış olsalar bile tazminattan faydalanabilecek. Kızılderili kabileleri ilaç bağımlılığı ve aşırı doz krizleri nedeniyle büyük sorun olmuştu. Konu üzerine yapılan ve mahkemede atıfta bulunulan bir çalışmada, 2015 yılında en yüksek opioid aşırı dozunun kişi başına oranı en yüksek topluluğun Kızılderililer olduğu ortaya kondu.

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ABD'deki Kızılderililerin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden 400'den fazla kabile ve kabilelerüstü organizasyon opioidlerle ilgili dava açmıştı. Uzlaşmaya göre Johnson & Johnson iki yıl içerisinde 150 milyon dolar tazminat ödeyecek. Dağıtım şirketleri AmerisourceBergen, Cardinal Health ve McKesson da 7 yıl içerisinde 440 milyon dolar tazminat ödeyecek. Her kabile bu uzlaşmaya katılıp katılmamaya kendisi karar verecek.

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Yeni uzlaşma geçtiğimiz yıl 3 dağıtıcı firma ve Cherokee kabilesi arasında varılan 75 milyon dolarlık uzlaşmadan ayrı olacak. 4 şirket ayrıca devlet ve yerel yönetimlerle vardığı toplam değeri 26 milyar doları bulan uzlaşmaların da son aşamasında.

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