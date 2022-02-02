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Yunanistan'da Bayraktar endişesi! 'Yunan savunması tıkanabilir'

#Yunanistan#Bayraktar#F 16
Yunanistanda Bayraktar endişesi Yunan savunması tıkanabilir
Yorgo KIRBAKİ

Yunanistan medyasında ana gündem konusu Türkiye olmaya devam ediyor ancak yayınlanan son analizler eskilerine göre çok daha endişeli. Bugün 'Bayraktar Yunan hava savunmasını test ediyor' başlığıyla verilen bir analizde "Türk İHA'larının sayıları ya da uçuş süreleri artarsa bunu hava kuvvetleri kaldıramaz, Yunan savunması tıkanabilir" ifadesine yer verildi.

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Yunan medyasında, Türkiye’nin İnsansız Hava Araçları (İHA) için ilgi ve endişe dinmek bilmiyor. Ta Nea gazetesinde yayınlanan, emekli hava korgenerali Evangelos Yeorgusiz imzalı bir yazıda, Bayraktar TB 2’lerin, Meriç’den, Meis adasına kadar gerçekleştirdikleri uçuşların, Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi “baş ağrısı” haline geldikleri belirtilerek “Türkiye, Bayraktar’lar sayesinde, düşük bir maliyet ile hem tüm Ege’de Yunan savaş gemilerinin hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izliyor” denildi.

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'TÜRK İHA'LARI DÜŞÜRÜLSÜN' İDDİASI ORTAYA ATILDI

Yazıda, buna karşı Yunan F-16’ların maliyeti yüksek olmasına rağmen, Türk İHA’larını “tespit” ve “püskürtme” için üslerinden havalanmak zorunda kaldıkları kaydedilerek, şu ifadeye yer verildi:

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“Çözüm olarak, Türk İHA’larını düşürülmelerine ilişkin iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şey, sadece çıkacak gerginliğin, Yunanistan’ın lehine olacağına karar verilmesi halinde, çözüm teşkil edebilir”.

Aynı yazıda ayrıca “Ancak, teknoloji sürekli gelişiyor. Belki gün gelir, teknoloji sayesinde, Bayraktar havalandığı üsse dönmek yerine, başka bir üsse iner (Yunanistan’daki bir üssü kastediyor)” denildi.

Yunanistanda Bayraktar endişesi Yunan savunması tıkanabilir

HAVA KUVVETLERİ BUNU KALDIRAMAZ:YUNAN SAVUNMASI TIKANABİLİR

Söz konusu analizde ayrıca Yunan Hava Kuvvetlerinin Türk İHA'larının tespiti için F-16'lar kaldırılması emri verdiği ancak bunun yüksek bir maliyete neden olduğu belirtilerek eğer Türkiye'ye ait İHA'ların sayısı artarsa ya da uçuş süreleri uzarsa bunu Yunan Hava Kuvvetleri'nin kaldıramayacağı vurgulandı. Yazıda  "Bu noktada Yunan savunması tıkabilir. Soruna küçük bir maliyetle çözüm bulmak kolay değil dolayısıyla yapabileceğimiz öncelikli adım diplomasiyi öne çıkarmak olmalı" ifadeleri yer aldı.

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EGE'DE İLK UÇUŞ

Bu arada, Yunan Hava Kuvvetleri’nin, Fransa’dan 19 Ocak’da teslim aldığı, 6 adet kullanılmış Rafale savaş uçağı, Ege semalarında uçmaya başladı. Atina’ya 70 kilometre mesafedeki Tanagra hava üssünde konuşlandırılan 6 Rafale savaş uçağından 3’ü, Ege’deki ilk eğitim uçuşunu gerçekleştirdi.

Yunan medyasına göre, Tanagra üssünden havalanan Rafale’ler, Orta Ege’de İskiri (Skiros) adasına kadar uçarak (sorun yaratmayan bölge) geri döndüler.

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Yunan pilotların Rafale uçakların sistemlerine alışmalarını hedefleyen eğitim uçuşları, önümüzdeki dönemde de devam edecek. Yunanistan, Fransa’dan 2025 yılına kadar, 18 Rafale savaş uçağı daha teslim alacak. Toplam 24 uçağın maliyeti, silahları birlikte (Exocet, Scalp ve Meteor füzeleri) 3.3 milyar Euro.

 

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#Yunanistan#Bayraktar#F 16

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