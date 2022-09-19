İklim değişikliği nedeniyle tercihler değişiyor: Turizmde gündem ‘aşırı sıcak’

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İklim değişikliği açlık sorunundan göçlere, üretimden turizme kadar pek çok alanda etkisini her geçen gün artırıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında dünyanın pek çok noktasında görülen rekor sıcaklıklarınsa, gelecek yaz seyahat alışkanlıklarını değiştirebileceği belirtiliyor.

YAZ TATİLLERİ

Turizm sektöründe gerçek zamanlı veriler toplayarak, analizler hazırlayan Mabrian’ın, değişen hava koşullarının turizme etkisini ele aldığı İklim Algılama Endeksi’ne göre, bu yıl rekor sıcaklıkların yarattığı memnuniyetsizlikte öne çıkan tatil destinasyonları Fransa, Yunanistan ve İspanya oldu. İngiltere’nin ise 2021’e göre daha iyi hava koşullarına sahip olduğu sonucu çıktı.

Çalışmaya göre, tatil süresince olağanüstü sıcakla karşılaşan turistlerin seyahat algısı da değişime uğruyor ve memnuniyetteki bu düşüş, ziyaretçilerin aynı destinasyonu bir daha tercih etmemesini etkileyebiliyor. İklim değişikliği etkilerinin bu şekilde devam etmesi halinde, turizm sektörünün yaz tatilleri anlayışını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceği; turistlerinse seyahate çıktıkları mevsimi değiştirebileceği ifade edildi. İstanbul Ticaret Odası Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay da iklim değişikliğinin turizm tercihlerini değiştirmeye başlayacağını belirtti. “Sıcak hava dalgalarının etkileri açısından sadece Avrupa değil biz de risk altındayız” diyen Karacabay, turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve yayla turizmiyle, gittikçe yayılan karavan turizminin de gelecek dönemde ön plana çıkabileceğini söyledi.

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‘SEYAHAT MEVSİMİ DEĞİŞEBİLİR’

Toronto Metropolitan Üniversitesi, Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Direktörü Prof. Dr. Frederic Dimanche, “Tüm ülkeler iklim değişikliğini ve bunun turizm üzerindeki etkisini azaltmak zorunda kalacak” derken, turizm açısından yangınlardan etkilenen bölgeler dışında iklim değişikliğinin Avrupa’yı geçtiğimiz yaz çok etkilemediğini belirtti. Araştırmada bahsi geçen Fransa, İspanya ve Yunanistan’ın iyi bir 2022 yazı geçirdiklerini söyleyen Dimanche, “İnsanların destinasyon seçimlerinde önemli değişiklikler yapması için Akdeniz ülkelerinde durumun yeterince kötüleştiğini görmemiz yıllar alabilir. Akdeniz, birçok Avrupalı ​​için favori destinasyon olmaya devam ediyor ve muhtemelen favori olmaya da devam edecek. Bu anlamda olabilecek en muhtemel değişim, yüksek sıcaklıklardan kaçınmak için seyahat mevsiminin değişmesi olacaktır” dedi.

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AZ BİLİNEN DESTİNASYONLAR ÖNE ÇIKACAK

Araştırmadan çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, seyahat edenlerin gelecek dönemde daha az bilinen ve çok kalabalık olmayan destinasyonları tercih edebileceği kaydedildi. Söz konusu değişimin, Danimarka sahillerine akın olacağı anlamına gelmediği; bu adımın, gelenekselleşmiş tatil alışkanlıklarına alternatifler getirilebileceğine dikkat çekildi. Turistlerin, seyahat seçimlerinde risk faktörlerini önceliklendireceğine dikkat çeken Dimanche,“Örneğin pandemide yaşadığımız gibi sağlıkla ilgili riskler veya siyasi riskler göz önünde bulunduruluyor. Buna artık hava durumu ve beraberinde gelen riskler de eklenecek” diye konuştu.