İkinci elde satış süreleri 75 güne uzadı

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Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Ekim ayında fiyatlarda düşüş hızı biraz yavaşladı. Şu anda piyasada pandemiden bu yana süren biriken talebin de etkisiyle sıfır araçlara ilgi devam ediyor. İkinci el araç piyasasında satış gün sürelerinde ise sektör ortalaması 60-75 günlere kadar çıktı. Premium yani lüks sınıftaki araçlarda bu süre 90 günü bile buluyor. Sürelerin uzaması bizim gibi hızlı şekilde nakit alım yapan online platformlara olan ilgiyi arttırdı” ifadelerini kullandı.

‘2024 İKİNCİ EL YILI OLUR’

Tüketicilerin bu sıralar sıfır otomobil özlemini giderdiğini belirten Gözelekli, “Şimdi de ikinci el araç için biriken talep söz konusu. Sıfırdaki talebin azalmasıyla birlikte ikinci el araca yönelme bekliyorum. Benim öngörüm aralık ayı ile seçimlerin gerçekleşeceği mart ayına kadar olan süreçte ikinci el piyasası hareketlenebilir. Mevcut zorlu kredi koşulları ve yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır otomobile olan talebin 2024 yılında azalacağı tahmin ediliyor. Bu noktada, 2024 yılının ikinci el araç yılı olacağını düşünüyorum. Bir talep patlaması olacaktır. Ticaret Bakanlığı’nın attığı önemli adımlar doğrultusunda normalleşen piyasa koşullarıyla ikinci el araçlar tekrardan sıfır araçlardan yüzde 15-20 daha uygun konumlanmaya başladı. Önümüzdeki yıl tüketici bunun farkına giderek daha da varacak ve talebi arttıracaktır diye tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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30 BİN SAHTE İLAN HEMEN SİLİNDİ

İkinci el araç ve gayrimenkul satışı yapan ilan sitelerine getirilen kimlik doğrulama zorunluluğunun etkileri ise görülmeye devam ediyor. 1 Kasım 2023 itibarıyla devreye alınan uygulamanın ikinci haftasında Türkiye’nin en büyük ikinci el araç ilan sitesindeki 30 bine yakın “satılık ikinci el vasıta” ilanı silindi. Söz konusu sitede ekim sonu itibarıyla 955 bin adedi bulan toplam ikinci el araç ilanı sayısı, 12 Kasım 2023 itibarıyla 928 bin adede kadar geriledi. Aynı şekilde ikinci el araç ilanı gerçekleştirilen diğer sitelerin ilan sayılarında da gerileme var. Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılığa ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için getirdiği kimlik doğrulama uygulaması kapsamında, söz konusu platformlarda gayrimenkul veya ikinci el araç satışı gerçekleştirmek isteyen kişilerin artık ‘e-devlet’ üzerinden kimlik doğrulaması yapıyor. Kurala uymayana 100 bin TL’ye kadar ceza uygulanıyor.