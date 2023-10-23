‘İkinci’ elde kaldı... İlan sitelerindeki araç sayısı 400 binden 1 milyon adede ulaştı

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İkinci el aracı olan şahıs veya şirketler son üç yıldır neredeyse hiç kaybetmiyor, araçları aydan aya sürekli değerleniyordu. Ancak, Temmuz 2023 itibarıyla ibre tersine döndü. Çünkü, Ticaret Bakanlığı’nın aldığı sıkı önlemler ve borsa, faiz gibi finansal yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle sıfır araçlardaki ‘yatırım’ talebi geri çekildi. Böylece piyasada sıfır araç bollaştı. Bayiler kısa sürede teslimat, markalar ellerindeki stokları eritmek için kampanyalar yapmaya başladı. Bu gelişmeler ikinci el araç satışlarını adeta bıçak gibi kesti. Satışlar o kadar yavaşladı ki; Türkiye’nin en büyük iki ilan sitesinde temmuzda toplam 400 bin adet civarında olan ikinci el araç ilanı sayısı, ekim sonu itibarıyla toplam 1 milyona ulaştı.

‘EKİMDE YÜZDE 9’

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Elinde ikinci el araç bulunanlar önce direnmeye çalıştı ancak sonunda fiyat kırmak zorunda kaldılar. Cardata verilerine göre, Türkiye’nin en çok satan ikinci el otomobili Renault Megane Sedan’ın fiyatı temmuz ayında 870 bin TL’yken ekim sonu itibarıyla yüzde 6.3 oranında gerileyerek 815 bin TL’ye düştü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır araçta fiyatlar artmıyor hatta son bir ayda yüzde 0.19 düşüş var. İkinci el araçta ise 1-20 Ekim tarihleri arasında yüzde 9’luk bir düşüş görüyoruz. İnsanlar borsa gibi faiz gibi yatırım enstrümanlarına yöneliyor. Son iki ayda markalar sıfır araç satmak için kampanyalara devam eder. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarında düşüş sürer” dedi.

‘DÜŞÜŞ HIZI YAVAŞLAYABİLİR’

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli’ye göre ise ikinci el araç fiyatlarında yaşanan düşüş ekimde bir miktar yavaşladı. Artık çok dramatik fiyat düşüşleri yaşanmayabilir. Online ilan sayısının artmasının piyasadaki satış hızının yavaşladığını net bir şekilde gösterdiğini belirten Gözelekli, “Fiyatları sağlıklı bir şekilde göstermek için VavaCars olarak yeni bir endeks hazırladık. Bu endeks satış verilerine yani daha gerçekci verilere dayanıyor. Buna göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında yüzde 8 düştü. Ekim ayında ise fiyattaki düşüş hızı biraz yavaşladı. Çünkü TCMB’nin eylülde aldığı faiz kararı beklenti üzeri bir karardı. Artık daha beklentiler dahilinde faiz hamleleri görebiliriz” ifadelerini kullandı.

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‘KİMLİK DOĞRULAMA ÖNCESİ SON ÇIKIŞ’

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk de temmuz ayından bu yana ikinci el araç fiyatlarının, 5 yaş ve üzeri araçlarda yüzde 10-15, 5 yaşın altındaki araçlar için ise yüzde 5-7 arasında düştüğünü belirtti. Çetintürk, online ilan sayısındaki artışın nedenini şöyle sıraladı:

1. Sıfır km araç bulunurluğunun artması

2. İkinci el araç fiyatlarının düşmesi

3. Borsa, faiz gibi yatırım araçlarına yönelme

4. 1 Kasım’da gelecek kimlik doğrulama zorunluluğu