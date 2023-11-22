İkinci elde fiyatlar hızla düşüyor! İşte 300-500 bin lira aralığında satılan otomobiller

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Otomobil fiyatları hem sıfırlarda hem de ikinci ellerde düşüşünü sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Merkez Bankası'nın eşgüdüm içinde yürüttüğü para ve maliye politikaları vatandaşları yatırıma yönlendirdi.

KREDİ FAİZLERİ YÜKSEK

Taşıt kredilerinin yüzde 3 ve üzerinde faize ulaşması otomobil almayı zorlaştırırken ihtiyaç kredisi faizleri de taşıt kredisi faizleri oranında seyrediyor.

Birkaç ay önce ikinci el otomobiller sıfır otomobillerden çok daha yüksek fiyata satılırken günümüzde sıfır ve ikinci el otomobillerde kampanyalar ve sert fiyat indirimleri görülüyor.

FAVORİYE ATILAN İLANLARDA FİYATLAR HIZLA DÜŞÜYOR

İlan sitelerinde fiyat incelemeleri yapılırken favoriye eklenen ilanlardaki fiyat düşüşleri gözlerden kaçmazken araç sahipleriyle iletişim kurulduğunda uzun zamandır satamadıkları için 100 bin lira civarında indirimleri telefonda verebiliyorlar.

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SIKI PAZARLIK YAPIN

Elinde nakti olan kişiler otomobil almak istiyorsa çok iyi pazarlık yaparak fiyatı daha da düşürebilir. Sadece tek otomobile odaklanmak yerine farklı şehirlerde de olsa diğer araçları da favoriye ekleyerek fiyat indirmek için uygun anı kollayabilirsiniz. Takip ettiğiniz araçlar uzun zamandır satılmadığı için sahiplerinin fiyat kırdıklarına şahit olacaksınız.

BAYİLER HEMEN TESLİM EDİYOR

Sıfır otomobil satışı yapan bayiler ellerindeki otomobilleri hemen teslim edebiliyor. Eskiden aylar sonrasına gün verip ajandaya sıra yapan satış temsilcileri şimdilerde telefonları çalmadığı için aylardır haber vermedikleri potansiyel alıcılara dönüp fiyat indirimi de uygulayarak otomobilleri satmaya çalışıyorlar.

2024 MODELLER GELECEK

Bayiler ellerindeki 2023 model ve yaklaşık 1 ay sonra 1 yaşına girecek olan otomobilleri bitirmek için can atarken 2024 model araçların ülkemize gelmesi de Mart ayını bulabiliyor. Yerli üretim araçlar Ocak ayının sonlarına doğru bayilerde yer alırken ithal 2024 modellerin gelmesi Mart ayına kadar sürebilir. Bu nedenle sıfır ya da ikinci el de olsa 2023 modelse 1 yaşında muamelesi yaparak pazarlık yapın.

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"AYAĞIMI YERDEN KESSİN" DİYENLER İÇİN OTOMOBİLLER

"Ayağımı yerden kessin yeter" diyenler için ucuz otomobiller bulunuyor. 300-500 bin lira aralığında satılan otomobiller daha hızlı el değiştiriyor. Genelde piyasada en çok bulunan araçları kapsayan 300-500 bin liralık otomobillerin de fiyatları geriliyor.

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BOYA, HASAR, MEKANİK DURUMU KONTROL EDİN

Alacağınız otomobilde kontrolleri gözden kaçırmayın. Boya, hasar ve mekanik aksamındaki sorunlara dikkat edin, tamir ve yedek parça masrafları oldukça yüksek. Aracı görmeden kapora talep edenlere itibar etmeyin ve göndermeyin, kapora göndermeyi göze alıyorsanız küçük miktarlar gönderin. Kapora veriyorsanız elden değil EFT ya da havale yöntemiyle, aracın plakası ve ruhsatta yazan kişinin adı ve TC kimlik numarasını açıklama kısmına ekleyin ve kapora olduğunu belirtin. Kapora gönderiyorsanız ruhsatın fotoğrafını talep edin, sorun yaşanırsa ruhsattaki bilgilerle savcılığa başvurabilirsiniz.

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İşte 300-500 bin lira aralığında değişen fiyatlarla satışa çıkan otomobiller...