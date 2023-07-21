İkinci el rallisi

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Ocak-Temmuz 2023 döneminde sıfır otomobilde fiyatlar yüzde 30’un üzerinde artarken, ikinci el araçlarda artış oranı yüzde 80’i buldu. İkinci eldeki fiyat artışında yatırım amacıyla alınan sıfır otomobillerin hızla liste fiyatının çok üzerinde ikinci elde satışa konulması büyük rol oynadı. Bu durum ikinci el araç fiyatlarındaki balonu şişirdi. Ticaret Bakanlığı ise piyasa bozucu hareketlerin önüne geçmek için yeni önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında, galeriler için 6 ay ve 6 bin km sınırlaması 1 Ocak 2024’e kadar uzatılırken, bireylerin yılda 3 olan satış hakkı noterler aracılığıyla sıkı takibe alındı. Ayrıca, ilan platformlarına konulan ikinci el araçların sıfır araç liste fiyatını geçmesi yasaklandı.

‘TÜKETİCİNİN YARARINA’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, önümüzdeki dönemde ikinci elde satış hızı ve adedinde bir miktar geri çekilmeler görülebileceğini belirterek, “Özellikle döviz kurunun hareketliliğinin azaldığı ve daha stabil bir piyasa 0 km ve 2. el araç fiyatlarını bir süre sabit tutacaktır. Piyasadaki kredi erişebilirliği ve yüksek kredi oranlarını da düşündüğümüzde alım gücünün yeni fiyatlara erişebilirliği biraz zaman alabilir” dedi. Ayvaz, “İkinci el araçlar bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin önüne geçilmesini sağlayan düzenlemenin, yükselen fiyat ortamında tüketicilerin yararına olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Arda Ayvaz, Serdıl Gözelekli

‘KAYIT DIŞI AZALACAK’

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ise, “Bakanlığın aldığı kararlar caydırıcı bir unsur olarak fiyat dengesizliği yaratan ve satın alım adaletsizliği oluşturan taleplerin önüne geçilmesinde etkili olacaktır” dedi. 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması ve ikinci elin sıfır araçtan daha pahalıya satılması yasaklarının yıl sonuna kadar uzatılmasıyla aynı zamanda kayıt dışı ticari faaliyetlerin de azalacağına dikkat çeken Gözelekli, “Sıfır araç fiyatları, tüketicinin cebinden çıkan toplam tutara bakıldığında, erişim probleminin de etkisiyle gerçeklikten kopuk sembolik tutarlar haline gelmeye başlamıştı. Yeni düzenleme ile birlikte ekstra bir kontrol noktası getirilmiş oldu. Zaten sıfır araç üreticileri de fiyatlarını arttırarak ticari reaksiyonu gösterdi” yorumunda bulundu

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İŞTE ÜÇ MADDEDE YENİ DÜZENLEMELER

- İkinci el araç satışı için yetki belgesi olan şirketler için uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

- Bireyler için yılda 3 adetle sınırlı olaran araç devir işlemlerinin 6 ay ve 6 bin kilometreye aykırı satışları ile yıllık satış adetleri noterler aracılığıyla sıkı takibe alındı.

- ikinci el araç satışı yapılan ilan sitelerine “İlana konulan ikinci el araç sıfır aracın liste fiyatını geçemez” düzenlemesi getirildi. Düzenlemeye aykırı durumlarda araç başında 300 bin TL ceza verileceği açıklandı.