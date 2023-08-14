İkinci el araçta ‘bekleme’ dönemi... Yatırımcı azaldı, satışlar yavaşladı, fiyatlar düşmedi

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TİCARET Bakanlığı’nın ikinci el araç satışlarına yönelik yeni adımlarının üzerinden bir ay geçti. Geride kalan bir ayda talepteki düşüş, fiyatlardaki gerileme veya ilan sitelerinde satılamayan poşeti üzerinde araçların artık oto pazarlarında satışa çıktığına yönelik birçok konu gündeme getirildi. Biz de, ikinci el araç satışlarında neler olup bittiğini öğrenmek üzere hem İstanbul’daki açık oto pazarlarını gezdik hem de sektör uzmanlarından görüşler aldık. Buna göre, ikinci el açık oto pazarlarında da yetkili ikinci el bayilerinde de son bir aydır neredeyse yaprak kıpırdamıyor. Kimi satıcılar ağustos ayında henüz siftah bile yapmamış.

‘AL-SATÇI’LAR ÇEKİLİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ise fayda sağlamış. ‘Al-Satçı’ olarak bilinen yatırım amaçlı kişilerin yerini ‘ihtiyaç’ için araç bakan vatandaşlar almış. Bu kişiler ise “acaba fiyatlar düşer mi” düşüncesiyle alımlarını şimdilik bekletiyor. Bakanlığın adımlarıyla fiyat istikrarı neredeyse sağlanmış. Ancak ikinci el araç fiyatlarının düştüğü yok. Satıcılar, “Fiyat düşüreceğime beklerim” diyor. İki tarafında beklemeye geçmesiyle talebin biriktiğini belirten uzmanlar, eylül ayından itibaren biriken talebin de etkisiyle fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor. Onlara göre ikinci el otomobil almak için en doğru zamanlardayız.

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‘FİYATLAR DÜŞMEDİ’

İstanbul Rami’deki açık oto pazarının esnaflarından Hüsamettin Yeşil, “İkinci el araç almak isteyenin ayağı kesildi. Geçen sene de 3 ay böyle bir boşluk yaşamıştık. O dönemde fiyatlar bir miktar gerilemiş ardından sene sonuna doğru artmıştı. Şu anda ise fiyatlarda belirgin bir düşüşten söz edemeyiz. Sene sonuna doğru taşıt veya bireysel kredi olanakları artarsa ikinci elde yeniden talep ve fiyat artışı yaşanabilir” diye konuştu. Güngören’deki açık oto pazarında satış yapan Serkan Dadak da, “Yerine bir araç alamadıktan sonra malım bende dursun daha iyi. Düşen bir şey yok. Böyle olunca ihtiyacı olup da almak isteyen vatandaş da alamıyor. Biraz daha bekleyeyim diyor sonra fiyatlar artınca pişman oluyor. Sıfır otomobile her ay zam geliyor, gelmeye de devam edecek. O zaman dolaylı olarak ikinci el araç fiyatları da artacak” ifadelerini kullandı.

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Hüsamettin Yeşil

‘YENİSİNİ ALAMAM’

Rami’deki bir başka satıcı Serkan Arslan ise, “Müşteri trafiği durdu. Fiyatlar düşmedi, sabit. Herkes beklemede. 500 bin liraya aldığım otomobili 400-450 bin liraya nasıl satayım. Satarsam yerine yenisi alabilir miyim, alamam. Bu dönemde ya dolar, altın, borsa gibi araçlarda kalacaksın ya da ev veya otomobilde. Döviz kurları artarken yine enflasyon artarken otomobili satıp TL’ye geçmek veya fiyatı düşürmek tercih edilecek bir yöntem değil” yorumunda bulundu. İstanbul’da bulunan Göker Otomotiv’in ikinci el araç satış müdürü Zeynel Coşkun da, “Ağustos ayının ortasına geldik, henüz siftah yapamadık. İnsanlar elde ettiği kazanımları kaybetmek istemiyor. Talep azalsa da direnmeyi tercih ediyor. Durağanlığa karşılık fiyatlar sabit. Kayda değer bir düşüş yok” şeklinde konuştu.

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Zeynel Coşkun

İHTİYACINIZ VARSA ERTELEMEYİN

İKİNCİ el araç platformu Vavacars’ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli Ticaret Bakanlığı’nın attığı son adımlara benzer regülasyon dönemlerinde piyasada durgunluklar yaşanabileceğini belirtti. Artık yatıcımcı yerine daha fazla gerçek müşteri görmeye başladıklarını belirten Gözelekli, “Endekslere baktığımızda fiyatlarda düşüş gözlemlemiyoruz. Piyasada istenen fiyat istikrarı yaklaşık olarak sağlandı. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda amaca neredeyse ulaşıldı diyebiliriz. Buradan sonra fiyatları aşağıya çekecek bir adım atılacağına dair öngörü yok. O yüzden insanlar ihtiyaçlarını ertelememeli. Gerçekten bireysel müşteriler için otomobil almak için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, biriken talebin bir anda geri dönmesiyle ikinci el araç fiyatları da artabilir” dedi.

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Serdıl Gözelekli

SIFIRDAKİ ARTIŞ İLE PARALEL

PEKİ sıfır otomobilde fiyat artışları devam ederken ikinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Görüştüğümüz satıcılar da uzmanlar da mevcut piyasa koşullarında bunu pek mümkün görmüyor. Piyasadaki genel görüş, ikinci el araçta fiyatların tıpkı geçen sene olduğu gibi bir süre durağanlaştıktan sonra yeniden artacağı yönünde. Bu noktada Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler kapsamında sıfır fiyatının üzerine çıkan ikinci el otomobillerde fiyatların dengeleneceğinin altı çiziliyor. Bunun dışında fiyatlarda belirgin bir düşüş beklenmiyor. İkinci el fiyatlarını belirleyen en temel unsur ise döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak sıfır otomobil fiyatlarının artması ve bu artışın ikinci el otomobil piyasasına yansıması.