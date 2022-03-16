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İki yılın ardından ilk kez! 2 Mayıs'tan itibaren açılıyor

#Yeni Zelanda#Koronavirüs#Son Dakika
İki yılın ardından ilk kez 2 Mayıstan itibaren açılıyor

Yeni Zelanda, koronavirüs pandemisi yüzünden iki yıldır kapalı olan sınırlarını yabancı ziyaretçilere önümüzdeki aydan itibaren açmaya hazırlanıyor.

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Avusturalyalılar 13 Nisan itibarıyla karantina ya da izolasyon şartı aranmadan ülkeye giriş yapabilecek. Yeni Zelanda'nın vize serbestisi tanıdığı 60 ülkeden tam aşılı turistler ise 2 Mayıs itibarıyla ülkeye gidebilecek.

Halihazırda vizesi olanlara da 1 Mayıs itibarıyla giriş izni verilecek. Tüm ziyaretçilerden negatif Covid testi istenecek.

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Pandemi yüzünden Mart 2020'de sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, Avustralya ile gerçekleştirdikleri kısa süreli seyahat izni dışında yabancılara sınırlarını açmamıştı.

SADECE KENDİ VATANDAŞLARINA İZİN VERİYOR

Halihazırda sadece Yeni Zelanda vatandaşlarının giriş-çıkış yapmasına izin veriliyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin dünyanın geri kalanını karşılamaya artık hazır olduğunu söyledi.

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Yeni Zelanda, sıkı sıkıya uyguladığı Covid önlemleri dolayısıyla dünyanın geri kalanında örnek ülke olarak takdir edilmişti.

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Yüzde 95 aşılama oranı olan ülkede pandeminin başından beri 115 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti.

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#Yeni Zelanda#Koronavirüs#Son Dakika

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