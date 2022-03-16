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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Peş peşe uyarılar: Kar ve soğuk hava dönüyor

#Meteoroloji#İstanbul#Kar
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Peş peşe uyarılar: Kar ve soğuk hava dönüyor

İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü etkisini yitiren yoğun kar yağışı yeniden etkili olacak. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yağışların Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte tüm yurtta beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sisteminin detayları...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine ilişkin raporu yayınladı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarından itibaren Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.

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Meteoroloji raporuna göre yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.

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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Peş peşe uyarılar: Kar ve soğuk hava dönüyor

Duyuruda "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

Üç büyük kentimizde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumları şu şekildedir:

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ANKARA

17.03.2022 Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18.03.2022 Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İZMİR

Havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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