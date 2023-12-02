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İki şirketten bedelsiz sermaye artırımı

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#Borsa İstanbul#SPK#Şirket
İki şirketten bedelsiz sermaye artırımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 09:13

Sermaye Piyasası Kurulu, Fonet Bilgi Teknolojileri ve LDR Turizm'in bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

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Borsa İstanbul'da işlem gören iki hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Fonet Bilgi Teknolojileri ve LDR Turizm'in iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapmasını uygun gördü.

Buna göre Fonet Bilgi Teknolojileri 40 milyon lira olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan bedelsiz olarak 104 milyon lira artırarak 144 milyon liraya, LDR Turizm ise 66 milyon olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan bedelsiz olarak 99 milyon lira artırarak 165 milyon liraya çıkaracak.

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#Borsa İstanbul#SPK#Şirket

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