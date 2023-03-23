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İki kamu bankasından tahsisli başvurusu

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#Kamu#Banka#Tahsisli Sermaye Artırımı
İki kamu bankasından tahsisli başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 06:26

Halkbank ve Vakıfbank tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

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Kamu bankalarından Halkbank ve Vakıfbank tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun almış olduğu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 22.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmış olup konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Vakıfbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulunun 21 Mart 2023 tarihli toplantısında Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına karar verildiği duyurulmuştur.

Söz konusu işlemin onaylanması için 22 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili diğer kurumlara gerekli başvuruda bulunulmuştur."

 

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#Kamu#Banka#Tahsisli Sermaye Artırımı

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