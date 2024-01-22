İçişleri Bakanlığı'ndan karekodlu plaka açıklaması

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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından plakalarda karekod uygulaması ile ilgili bir gönderi yayınladı. Bakanlık gönderisinde şunları dedi:

1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludu.



*Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.



*APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

