×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

İçişleri Bakanlığı'ndan karekodlu plaka açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Trafik Karekod#Plaka
İçişleri Bakanlığından karekodlu plaka açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 14:30

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2024'ten itibaren ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçların plakasında karekod bulundurma zorunluluğunun başladığını hatırlattı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından plakalarda karekod uygulaması ile ilgili bir gönderi yayınladı. Bakanlık gönderisinde şunları dedi: 

Gözden KaçmasınAraç sahipleri dikkat Plakalarda değişiklik var... Karekod uygulaması geldi, hapis ve para cezası varAraç sahipleri dikkat! Plakalarda değişiklik var... Karekod uygulaması geldi, hapis ve para cezası varHaberi Görüntüle

1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludu.

*Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

*APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Trafik Karekod#Plaka

BAKMADAN GEÇME!