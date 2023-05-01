Hürkuş ve Kaan birlikte yürüdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: MMU'nun adı Kaan'dır

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Türk havacılığı için tarihi gün gerçekleşti. Savunma sanayinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın isminin Kaan, isim babasının ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayinde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. TCG Anadolu Gemimizin donanmaya katılması, İMECE'nin uzaya fırlatılması, Altay Tankımızın test için TSK'ya teslimi, Gökbey helikopterinin yerli motorla uçması var, insansız deniz aracından torpido atılması var. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız.

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"SAVUNMA SANAYİ'NDE YERLİLİĞİ YÜZDE 80'E ÇIKARDIK"

Gazi Mustafa Kemal "İstikbal göklerdedir, göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar" demiş. Vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli hocamız Erbakan, ağır sanayi hamlesi deyişinde yapılan hücumlar aynı habis zihniyetin ürünüydü. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarımız savunma sanayinin kurulmasını tercihten öte mecburiyet olduğunu gösterdi. Özal'ın önem ve"rmesiyle savunma ve havacılıkta bazı kıpırdanmalar yaşanmışsa da sonrasındaki koalisyon dönemlerinde bunlar da akamete uğratıldı. Biz de pek çok görünür görünmez engelle karşılaştık. Yılmadık, durmadık, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. O zamanlar yerli yüzde 20''ydi. Bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. İlk 80 yıl boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliği nedeniyle engellenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Bugün istikbal diyoruz.

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"TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ, ALDIRMAYACAĞIZ"

Osmanlı'dan devraldığımız kurumlardan savunma sanayi inşası, gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 20 yılda birikim azim, çalışkanlıklarıyla ülkemizin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak hem güvenlik, teknolojik ilerlemenin başarıları var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.

"KUREYŞİ KOD ADLI TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Cudi, Bestler Deresi, Gabar, Tendürek'te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ne yazık ki Bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Bir terör ele başının sınır içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor. Önceki gün ne oldu, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde MİT, TSK, polis, jandarma ile terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, tasarım ve üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum. Attığınız her adımda geliştirdiğiniz her üründe devletin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız.

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"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN ADI KAAN"

Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik. MMU uçağına verilecek isimdir, bu ismi verdik. MMU'nun ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.

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"BUNLARA DA MAKET DİYECEKLERDİR"

Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıda bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

İster sulhte ister harpte kahraman ordumuzun arkasında en büyük güç milletimiz ve savunma sanayimizdir. Bu gücün sanayi tarafında mahrum bırakılan Türkiye yeni bir devrin peşindedir. Çok çalıştık ve başardık, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

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"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bunları yapan yürekli mühendislerimiz, gözü pek pilotlarımız, çalışkan işçilerimiz, gecesini gündüzüne katan savunma sanayimizin neferleri var. Sizlerle gurur duyuyorum. Kahramankazan'la da gurur duyuyoruz. Mühendis ve işçilerden şunları duyduk, yabancıların uçak, helikopterlerini alırken iç geçirirdik, biz daha iyisini yapamaz mıyız diye söylenip dururduk. Biz hükümete geldiğimizde mühendis, işçi ve kahraman askerlerimizin serzenişine kulak verdik ve artık yeter dedik. Kendi mühendisimiz tasarlayacak, kendi pilotumuz uçuracak dedik. Az zamanda çok yol aldık. Artık Akıncı'dan Aksungur'a Bayraktar TB2'den ANKA'ya SİHA'mız dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Savunma sanayi ürünlerimizi onlarla birlikte tasarlıyor ve üretiyoruz. Gidecek çok yolumuz var. Bu uçaklarla ordumuzu donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

"HÜRJET KISMEN F16'LARIN YERİNE GEÇEBİLECEK"

Türkiye güçlendikçe bölge ve dünyada barışın, adaletin kökleştiğini de hep birlikte göreceğiz. Başlattığımız hiçbir işi yarım bırakmamamız gerekiyor. Çok emek verdik, çok fedakarlık yaptık. İlk jet motorlu süpersonik savaş uçağımız Hürjet kahraman pilotlarımızı yetiştirecek, gerektiğinde silahla donanıp harp sahasına gidebilecek. Hürjet kısmen F16'ların yerine geçebilecek. Çok yakında Hürjet'imiz hava kuvvetleri envanterine katılacak. Akrotim akrobasi uçaklarımız da Hürjet filosundan oluşacak. Kaan bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde, çok yakında o da uçacak. Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da üssüne geri dönecek. Bu uçağı kendi mühendislerimiz yapıp kendi pilotlarımız uçuracak. Ana görev sistemlerinin tamamı yeri ve milli olacak.

Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp üstün performansıyla Kaan'ı hava kuvvetlerine teslim edeceğiz. 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız. Bayraktar Kızılelma havalandı. ANKA 3 de önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak. Otonom şekilde kol uçuşu yapacaklar. Hepsi de yerli mühimmatlarla görev icra edecekler.

Dost ve müttefik ülkeler için de üretimine başladığımız Hürkuş şimdiden uluslararası platforma dönüştü. Nijer ve Çad'a veriyoruz. Gökbey kendi mühendislerimizin tasarladığı türbinli motorla uçuyor. Bu sınıfta helikopter üretebilen 3 ülkeden biri haline geldik. Sinsi saldırıların sebebini anlamalıyız. Hali hazırda birçok ülkenin uçakları, helikopterleri için parça üretiyoruz. Sistem geliştirip yazılım yapıyoruz. THY'nin uçaklarının birçok parçasında ülkemizin imzası var. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Savunma sanayi asla sadece savunma sanayi değildir. Önce kendi ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz tasarım ve altyapıyı kurmak demektir. Dünyada söz sahibi olmayı sağlayacak ekosistemin lokomotifidir. Bugün istikbal diyorum.

Kandil'dekilerin bayrağı yok. Ezanı yok, vatanı yok. Onlara buradan cevap vermemiz lazım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.