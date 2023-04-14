Hükümet yüzde 30 teklif etti sendika reddetti

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Buna göre kamu işçisine taban aylık olarak 11 bin 500 TL verilmesi ve yüzde 30 zam yapılmasını önerildi. Teklif, işçi sendikaları tarafından reddedildi.



TABAN ÜCRETİN 15 BİN LİRA OLMASINI İSTİYORUZ



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son aşamayı ortak bir basın toplantısıyla anlattı. Deprem nedeniyle görüşmelere bir süre ara verildiğini belirten Atalay şöyle devam etti:



”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştük. Biz taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk altı ay yüzde 45 zam ve refah payı, sosyal haklarda iyileştirmeleri içeren talepleri sunmuştuk. Geçen hafta bize 11 bin 500 lira taban ücret ve yüzde 30 artış teklif edildi. Bu teklif işçi kesimi olarak bizim taleplerimizi karşılamıyor. Bu rakamları konuşmanın uygun olmadığını ifade ettik.”



TÜRK-İŞ’in de HAK-İŞ’in de talebinin mayıs ayında işçilerin zamlı ücretini alması olduğunu belirten Atalay, “Arzu ettiğimiz rakam olması halinde biz bu sözleşmeyi 10-15 gün içinde bağlayabilmek istiyoruz. Arzu ettiğimiz rakam olmuyorsa altı ay bile sürerse bizim için mesele değil. Bir yerde buluşabilirsek buluşuruz, buluşamazsak grev kararı dahil tüm seçenekler gündeme gelir” ifadelerini kullandı.



1 MAYIS’A KADAR BAĞLADIK BAĞLADIK



Atalay, sendikalar görüşmeye giderken alınacak para ve taban ücretin ne olacağının ön plana çıktığını ancak bunların dışında sosyal yardımlar, ek ödeme, fazla çalışma, işsizlik primi ve gece çalışması gibi bazı sorunların da olduğunu kaydetti. Bunların çözümü için de gayret sarf edildiğini anlatan Atalay, “Sözleşme kadar önemli olan başka bir mesele de taşeronların kadrosu. Onun da bu sözleşme kapsamında hazırlayacağımız maddenin içinde olmasını istiyoruz” dedi. Bakan Bilgin’le bugün görüşebileceklerini vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:



“1 Mayıs’a kadar bağladık, bağladık. 1 Mayıs’a kadar bağlayamazsak biz bunu bir daha bağlayamayız. Toplumun beklentilerini karşılayacak bir şey getirirlerse hiç problem yok. Ama getirmezlerse isterse mayıs ayında bitsin isterse haziran ayında; zannediyorum ne HAK-İŞ ne de TÜRK-İŞ olarak olumsuz bir şeyin yanında yer alırız.”



BU RAKAMLARLA UZLAŞMA OLMAZ



HAK-İŞ Başkanı Arslan da yapılacak toplu iş sözleşmesiyle sorunları çözmeyi planladıklarını belirtti. Arslan, “Çalışanların beklentilerini karşılamadığı için bu rakamlar üzerinde mutabakat sağlamamız mümkün değil. Yeni tekliflerini bekliyoruz. Türkiye’nin yeterince sorun stoku var, çalışanların yüksek enflasyona karşı korunabileceği tek çözümleri sendikalaşma ve toplu iş sözleşmeleridir. Toplu sözleşmelerde bu sıkıntıları çözemezsek sendikal hareket için de büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir” diye konuştu.