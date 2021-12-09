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Hırdavat sektöründen büyük ihracat

#Hırdavat#İhracat#Ekonomianasayfa
Hırdavat sektöründen büyük ihracat

Hırdavat sektörü Ocak-Kasım döneminde 9,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Sektör Kasım ayında 1 milyar dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 30 artış sağladı. Türkiye'nin genel ihracatından ise yüzde 5 pay aldı. Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Sektör olarak ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmemizi sürdürüyoruz. Hedefimiz yılı en yüksek ihracat rakamlarıyla kapatmak” dedi. 

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Tecdelioğlu, “Yılın ilk 11 ayında sektör ihracatı değer olarak yüzde 34 artışla 9,9 milyar dolara ulaştı. Kasım ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 100 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 70 milyon dolar ile Irak ikinci sırada, 55 milyon dolar ile ABD üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada yer alan Belçika'ya Hırdavat sektöründe ihracatımız, 2021 Kasım ayında bir önceki seneye göre yüzde 247 artarak 40 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

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2021 Ocak-Kasım dönemindeki ihracat pazarlarını da değerlendiren Tecdelioğlu, “Bu dönemde 1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 613 milyon dolar ile Irak ikinci, 394 milyon dolar ile ABD ise üçüncü sırada yer aldı. STA sonrası Birleşik Krallık'a değerde yüzde 33 miktarda ise yüzde 43 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti” dedi.

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Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Tecdelioğlu, “2021 Ocak-Kasım döneminde Hırdavat alt sektör ihracatında Bağlantı Elemanları ürün grubu 2,1 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Bağlantı elemanları sektörünü, kimyasal ürünler (boya, boya pigmentleri, vernik vb.) 1,9 milyar dolar, el aletleri ürün grubu 1, 6 milyar dolar, kilit ve aksesuarları 1,1 milyar dolar, mobilya aksesuarları 954 milyon dolar ile takip etti. 2021 Kasım ayında sektörde en fazla ihracat 529 milyon dolar ile yine Alüminyum sektöründe gerçekleşti” dedi.

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#Hırdavat#İhracat#Ekonomianasayfa

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