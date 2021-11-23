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Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat! Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar

#Kombi#Kombi Bakımı#Sahte Servis
Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar

Havaların soğumasıyla kombi dolandırıcılıklarında artış yaşanmaya başlandı. Kombilerine bakım yaptırmak isteyenleri Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu uyardı. Ağaoğlu, "Kombi servislerini internette arattığımızda ilk çıkan sayfalara tıklamayalım. Çünkü bunların sahte olma ya da özel servis olma ihtimali var. Gelen şikayetlerde görüyoruz ki, bu tür işletmeler çoğu zaman tüketicileri mağdur ediyor" dedi. Mağdur olduğunu dile getiren İsmail Bayramoğlu da, internetten bulduğu firmaya 850 lira verdiğini ancak sonrasında ulaşamadığını söyledi.

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Havaların soğuması ile kombi bakımları da yapılmaya başladı. Fakat yetkili olmayan bazı servislerin tüketicileri mağdur ettiği iddia ediliyor. Bu servisler bazı parçaları piyasa fiyatının üstündeki rakamlar ile satıyor ya da kombi cihazına yanlış tamir işlemi uyguluyor.

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Yetkili servis olmayanların oluşturduğu riskler haricinde, sanal dolandırıcılar da havaların soğumasını fırsat bilerek uygun fiyatlı kombi bakım SMS ve e-postaları ile mobil cihazları hedef alıyor. Yollanan SMS ile mobil cihazdan bilgi çalınması ya da dolandırılma da söz konusu olabiliyor. 

Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar

"GELEN ŞİKAYETLERDE GÖRÜYORUZ Kİ ÇOĞU ZAMAN TÜKETİCİ MAĞDUR OLUYOR" 

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Kombi bakımı diye bana da bir SMS yolladılar. Bir web sitesi linki paylaşmışlar ben tıkladım. Çok enteresan bir sayfa açıldı. Bana GSM numaramı gir diyor. Ben girmedim. Kombi servislerini internette arattığımızda ilk çıkan sayfalara tıklamayalım çünkü bunların sahte olma ya da özel servis olma ihtimali var. Her kış mevsiminin başlangıcında kombi şikayetleri gelir. Bu dönemlerde 10 binlerce insana mesajlar gidiyor. Posta kutularına bir takım ilanlar, reklamlar bırakılıyor. Tüketiciler buna dikkat etsinler çünkü o servisler, yetkili ya da resmi servis değiller. Bir de bunlara ev adreslerimizi veriyoruz. Eve geliyorlar, banka havalesi yapıyoruz, kredi kartı ödemesi yapıyoruz, finansal bilgilerimizi ulaşabiliyorlar. Bunlar kötü niyetli olabilir. Hepsi öyle olabilir demiyorum ama gelen şikayetlerde görüyoruz ki, bu tür işletmeler çoğu zaman tüketicileri mağdur ediyor. Bunları çağırdığımız zaman 'Kart değişecek, şu olacak bu olacak bin lira ödeyeceksiniz' diyorlar. Cihazı da alıp geri gelmeyenler var. Ulaşmaya çalışınca da tüketicinin numarasını engelliyorlar. Böyle çok mağduriyet var" dedi.

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"ÇOK CAZİP BİR FİYAT AMA SIKINTISI DA CABASI OLABİLİR" 

Aydın Ağaoğlu "E-posta ile ulaşan bir takım kombi bakım ilanlarına aldanılmamalı. Bana da geldi. 'İlaçlı bakım yapıyoruz 199 lira' diyor, bu çok cazip bir fiyat gibi gözüküyor ama sıkıntısı da cabası olabilir. Kombisine bakım yaptırmak isteyenler yetkili servis ya da markanın yetkili bayilerine ulaşmalılar ki, muhatabı yetkili servisin yanı sıra marka sahibi de olsun. Bakın bana gelen mesajda firma ismi falan yok. SMS göndermesi için verdiğim bir izin yok yani bu bir korsan. Tüketiciler güvende olmak için bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın 'Servis Bilgi Sistemi' internet sitesini kullanabilirler" diye konuştu. 

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"250 LİRALIK KARTI 850 LİRAYA DEĞİŞTİRDİLER" 

Kombisini tamir ettirmek isterken mağdur olduğunu dile getiren İsmail Bayramoğlu "Kombimiz arızalandı yetkili servis adıyla bir firma çağırdık. Kombinin kartının değişeceğini söylediler. Kartın piyasa fiyatı 200- 250 liraymış ama çağırdığımız kişiler bize 850 lira ücret talep ettiler. Ben bunu öğrenince aramak istedim bu kişileri ama ulaşamadım. Bu firmayı ben internet sitesi üzerinden bulmuştum" dedi.

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#Kombi#Kombi Bakımı#Sahte Servis

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