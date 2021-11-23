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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Interpol’e mesaj: Sağlanan istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#INTERPOL#DEAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "DEAŞ’a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbulda düzenlenen INTERPOL 89’uncu Genel Kurul Toplantısı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan, INTERPOL’ün 194 üyesiyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu kaydederek, "Türkiye INTERPOL’ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonuna 1930 yılında katılmıştır. Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak, şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Önce 24üncü genel kurul toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul’da ardından da 65’inci genel kurul toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya’da INTERPOL mensuplarını ülkemizde misafir ettik" diye konuştu.

’DEAŞI HEZİMETE UĞRATAN TEK ÜLKEYİZ’

Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezinde yer alan Türkiyenin, farklı güvenlik riskleri ile karşı karşıya bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütüne karşı 40 yılı bulan mücadelemize bölgemizdeki istikrarsızlıklar sebebiyle yeni tehditler eklenmiştir. Türkiye özellikle komşularımız Suriye ve Irak’taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Halihazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3,6 milyon Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞtan FETÖ’ye, PKK-PYDye diğer eli kanlı yapılara kadar, terörün terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Aynı şekilde Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya, Kafkaslardan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada vuku bulan her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Bu güvenlik sınamaları karşısında bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü garanti altına alırken diğer taraftan da uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyoruz. DEAŞ’a karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda, kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik."

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'BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK’

PKK terör örgütünün Suriye koluna karşı gerçekleştirdikleri sınır ötesi harekatlarla 4 milyondan fazla insanı örgütün tasallutundan kurtardıklarını, 15 Temmuz gecesi 251 kişiyi şehit eden FETÖ örgütüne karşı sınırların içinde ve dışında etkin tedbirler aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ege Denizi’nde uygulamaya koyduğumuz önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatına mal olacak dramların yaşanmasına engel olduk. Keza göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti ve örgütlü suçlarla mücadelede son dönemde büyük başarılara imza attık" dedi.

’INTERPOL’ÜN FAALİYETLERİNE DESTEK VERİYORUZ’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elde ettikleri tecrübeleri dost ve kardeş ülkelerin kolluk birimleri ile paylaşmaya önem atfettiklerini kaydedip, "Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL işbirliğimizi güçlendirdiğimiz kurumların başında geliyor. 90 yılı aşkın bir süredir INTERPOL’ün faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyoruz. Gerek çıkarılan bülten sayısı gerekse INTERPOL veri tabanlarına girilen veriler açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. 2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye ilk 10 ülke içindedir. Son dönemde kamuoyumuz tarafından takip edilen suçluların yakalanarak ülkemize iade edilmesinde kırmızı bültenlerin büyük faydasını gördük. 2021 yılı içerisinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, adam öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, hırsızlık gibi pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi. Suç ve suçluya karşı verdiğimiz mücadeleye destek olan INTERPOL Genel Sekreterliği’ne ve ilgili ülke makamlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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'TASVİP ETMİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adi suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini beklediklerini vurgulayarak, "Bilhassa FETÖcu firarilerle bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kast eden, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarını izin verilmemelidir. Öte yandan bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan INTERPOL’e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. INTERPOLun üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir. Genel Kurul vesilesiyle ele alınacak meselelerin ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum" dedi.

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