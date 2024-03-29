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Herkesi ilgilendiriyor! GİB açıkladı, süreler uzatıldı

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#Vergi#Kira Beyannamesi#GİB
Herkesi ilgilendiriyor GİB açıkladı, süreler uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 06:47

Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık gelir vergisi beyannameleri ve Şubat 2024 dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirim sürelerini 5 Nisan 2024'e kadar uzattı. Böylece kira vergisi için de süre uzamış oldu.

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Gelir İdaresi Başkanlığı gelir vergisine ilişkin beyanname sürelerini uzatma kararı aldı. Buna göre kira geliri elde edenlerin verecekleri beyannameler 1 Nisan 2024'ten 5 Nisan 2024 tarihine aktarıldı.

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GİB'den yapılan açıklama şöyle:

28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar,

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

- Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

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#Vergi#Kira Beyannamesi#GİB

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