Son dakika… Emekliler ne kadar zam alacak, kök maaşlar değişiyor mu? İşte tahminler…

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Türkiye’de 15 milyonu aşkın emekli yeni dönemde yapılacak zam oranlarına odaklandı. Ocak ayında yapılan yüzde 49.25’lik zammın ardından Temmuz ayında yapılması beklenen zamma odaklanılırken yılın ilk iki ayında oluşan kümülatif artış oranı yüzde 11.53 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilere verilecek zam oranı da netleşmiş olacak.

MERKEZ'İN TAHMİN ARALIĞI YÜZDE 30-42 ARASINDA

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2024 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 30-42 aralığında belirlemişti. En üst noktadaki tahmin baz alındığında yılın ilk 6 ayı için enflasyonun ortalama olarak yüzde 21 oranında gerçekleşmesi beklentisi ortaya çıkıyor.

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YAPILACAK ZAM KÖK MAAŞLARI ETKİLİYOR

En düşük emekli maaşı alan kişilerin bazıları yapılacak Temmuz ayı zammıyla birlikte kök maaşları 10 bin lirayı aşabilir hale gelecek. Kök maaşı 10 bin lirayı aşmayan kişilerin de kök maaşları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmış olacak.

Örnek vermek gerekirse kök maaşı 7 bin lira olup en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı alan emeklinin maaşına yüzde 21 zam yapılırsa 1470 lira zam alacak ve kök maaşı 8470 lira seviyesine çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu için kök maaşı 8470 liraya yükselse de 10 bin lira maaş almaya devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTAR MI?

Emeklilere verilen en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Genel olarak Kabine toplantısının ardından en düşük emekli maaşı belirleniyor. Sonrasında düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kanunlaşmış oluyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşında artış olup olmayacağı belli olacak.