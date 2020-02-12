Her şey iklim için

Küresel ısınma ve iklim değişikliği insan yaşamı üzerindeki etkisini her geçen gün daha da arttırıyor. Değişen mevsim koşulları sellere, yangınlara, kuraklığa ve sıcak dalgası gibi doğal afetlere neden olurken insanların yaşam alanları da bundan büyük oranda etkileniyor. İşte bu noktada daha çevreci, doğaya zarar vermeyen, karbon salınımını en aza indiren ve sürdürülebilir teknolojiler büyük önem taşıyor.

YÜZDE 70 DAHA DÜŞÜK



Küresel ısınmayı tetikleyen gazların yüzde 80’i iklimlendirme sektörü tarafından kullanılıyor. Özellikle atmosferin hızla delinmesine yol açan ve süper kirleticiler olarak tanımlanan CFC ve HFC gazlarının kullanımının azaltılması gerekiyor.



Bu noktada sürdürülebilir bir dünya için harekete geçen Daikin, dünyanın en yeşil başkentlerinden biri olarak öne çıkan Kopenhag’daki VRV 2020 zirvesinde çevreci çözümlerini ve teknolojilerini tanıttı. Karbondioksit salınımı azaltmak için harekete geçen Daikin, öncelikle küresel ısınma potansiyelini yüzde 70 daha aza indiren ve enerji verimliliğini arttıran, büyük yapıların ısıtma ve soğutmasını sağlayan VRV 5 gibi yeni teknolojilerini ve R-32 gibi çevre dostu soğutucu akışkanların yaygınlaştırılması hedeflerini anlattı. Dünyanın 150 ülkesinde iklimlendirme alanında faaliyet gösteren Daikin’in attığı bu adım 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’ndaki ‘küresel ısınmayı 2 dereceden daha az ile sınırlama’ hedefi için de büyük önem taşıyor. 2050 yılında net sıfır emisyon salınımı için atılan bu adımların yanı sıra özellikle geri dönüştürülmüş malzeme ve gazların kullanılması dünyanın geleceği için diğer önemli bir nokta.

HEPSİ SÜPER KİRLETİCİ

Atmosferin ısınmasında büyük bir role sahip olan ve çoğunlukla iklimlendirme sektöründe kullanılan hidroflorokarbon (HFC) gazları ‘süper kirletici’ olarak tanımlanıyor. Karbondioksitten bin kat daha zararlı olup ozon tabakasının hızla incelmesine neden olan HFC gazlarının kullanımını azaltmak için ise uluslararası kamuoyu tıpkı 1987’deki Montreal Protokolü’nde olduğu gibi 2016’da da Ruanda’da Kigali Değişikliği’ne imza atmıştı. Türkiye’nin de onaylama sürecinde olduğu bu anlaşma çerçevesinde bu gazların kademeli olarak kullanımlarının azaltılması planlanıyor. Bu yüzden R32 gazlarının kulanımının yaygınlaşması dünyanın geleceği için büyük bir öneme sahip.

OZON TABAKASINI DELİYOR

* Geçmişte klimalar R12 (CFC) ve R22 (HFC) tipi akışkanlar kullanıyordu. Bu gazlar ozon tabakasını zarar verip küresel ısınmayı hızlandırıyordu.

* Sonrasında kullanılan R410A soğutucu gazlar ozon tabakasına zarar vermiyor ancak küresel ısınmaya etki ediyor.

* R32’nin ozon tabakasının incelmesine etkisi sıfır. Ayrıca küresel ısınmaya da bir etkisi bulunmuyor.

* Daikin R32’nin kullanımının yaygınlaşması için tüm ülke ve markalarla işbirliğine gidiyor.