Hatay’da Bali modeliyle ekolojik sanat okulu

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Örneğin çok iyi gıda paylaşım modelleri çalışıyor, çok iyi esnaf güçlendirme modelleri hayata geçiriliyor, özellikle kadınları daha görünür kılan girişimci ve kooperatif modelleri parlatılıyor.

Büyük şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin destekleri müthiş. Ben de eğitimden bir örnek vereceğim size.

10 Ocak’ta İstanbul Grand Cevahir Otel’de Hatay için büyük bir etkinlik gerçekleşecek. Deprem dönemindeki çalışmalarıyla hepimizin takdir ettiği sanatçı Haluk Levent de sahneye çıkacak. Davetiye gelince merak ettim.

Organizasyonu Hayaller Gerçek Olsun Derneği yapıyordu. Bunca zamandır sosyal fayda projelerinin içindeyim. Dernek dikkatimden kaçmış. Tanışmak istedim. 10 kurucusu var derneğin. Zaten daha çok yeni kurulmuş. Depremle birlikte şekillendiğini söylesek yanlış olmaz. Başkanı Ebru Gizem Cevahir ve yine kuruculardan Gözde Dizdar ile etkinlik öncesinde sohbet etme fırsatım oldu.

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Gizem Cevahir, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu, Birleşmiş Milletler’de deneyimi olmuş. ‘Big Four’ denilen yönetim danışmanlığı şirketlerinde kariyer yapmış, 2015’te de By Elisa adıyda kendi markasını kurmuş. “Ama sivil toplum kuruluşlarından kopmadım” diyor. Halen Harvard’da mastır yapıyor.

Gözde Dizdar da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisansını tamamlamış, aynı üniversitede Pedagojik Eğitim Formasyonu almış. Mektebi Mülkiye’de de Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yapmış. Halen Uluslararası İşbirliği Platformu (ICP) Yönetim Kurulu Üyes olarak görev yapıyor.

İkilinin dernekte önemli bir yoldaşları daha var. Derneğin hukuksal boyutuna bakıyor. Lerzenur Asan Elik. O da Yeditepe Hukuk mezunu, Elite World Hotels’in hukuk müşavirliğini yürütüyor bir yandan, bir yandan da kadın ve çocuklarla ilgili birçok sosyal projede aktif gönüllü.

HATAY’DA TINY HOUSE KAMPÜSÜ

Ebru Gizem Cevahir, Hayaller Gerçek Olsun Derneği’nin Başkanı. Fikrin, bir tiyatro sanatçısının çocuk gelinler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla oyun sahneleme talebinden geliştiğini anlattı. “Bunu bir dernek çatısı altında yapalım dedik, Gözde ve Lerzenur ile derneği kurduk. Tam o günlerde 6 Şubat depremleri olunca bütün odağımız oraya kaydı. Akut yardımların ardından bölgede kalıcıbir proje hayata geçirelim istedik. Bu kez Hatay Valiliği bize 126 okulun hasar gördüğünü söyledi. İşte o zaman bir ekolojik okul yapalım, içinde sanat ve bilm de olsun diye yola çıktık” dedi. Dernek böyle bir hayal kurmuş ama nasıl olacak? Vali yardımcılarından birinden gelen “Tiny house yapalım” fikri üzerinde ilerliyorlar şu anda. Valilik Hatay’ın merkezinde 1.5 dönümlük araziyi tahsis etmiş durumda.

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BALİ GREEN SCHOOL MODELİ

Peki bu özel projenin nasıl bir modeli olmalı? Yanıtı uluslararası sosyal proje deneyimi olan Gözde Dizdar verdi: “Bali’deki Green School tarzı bir model okul olacak. Ekolojik okullar dünyada var ama siz Anadolu’da büyük önemi olan köy enstitüsü modelini de buna harmanlayacağız. Sadece doğanın içinde doğa dostu bir okul değil, doğayı yaşayan çocukların olduğu bir okul modeli kurguladık.”

Hatay’da çocuk, genç ve kadınlara müzikten resime, gastronomiden mozaik sanatına kadar sekiz dalda eğitim verilen bir tiny hause ekolojik okul modeli hayata geçiriliyor. Tüm tasarım aşamalarını mimar Fehmi Aslan ve ekibi gönüllü olarak üstlenmiş. Maliyet ise 12-15 milyon TL arasında hesaplanıyor.

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10 Ocak’taki konser gecesinin bir amacı da destek toplamak. Etkinlikte bir de müzayede düzenlenecek.

Hayal etmesi bile heyecan verici. Yolunuz açık olsun!