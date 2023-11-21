Gram altında rekor! Ons altın iki haftanın zirvesinde

Haberin Devamı

Altın yatırımcıları gözünü Fed'den gelecek haberlere çevirdi. ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu düşürmek için faizi yükseltmişti. Faiz artırımlarıyla birlikte dolar değerlenirken tahvil faizleri de yükselmiş ve diğer yatırım araçlarına talep azalmıştı.

Son gelen veriler ışığında Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına dair kanı oluşmaya başladı. Böylece altın tarafında ivme de güç kazandı.

Ons altın iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1994 dolara kadar yükseldi. Ons altın güne 1977 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1977 dolar, en yüksek de 1994 doları gördü. Şu sıralar 1987 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları da rekor seviyeye yükseldi. Güne 1826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1823 lira, en yüksek de 1846 lira görüldü. Şu sıralar 1840 liradan alıcı buluyor.

Haberin Devamı

FED'İN MAYIS'TA FAİZ İNDİRME OLASILIĞI YÜZDE 60

Fed'in bundan sonraki süreçte verilere göre hareket edeceği ve Mayıs ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasının ihtimali yüzde 60 olarak belirlendi.

DESTEK SEVİYESİ 1976 DOLAR

Uzmanlar ons altın için destek seviyesi olarak 1976 doları öne çıkarırken 1994 doların aşılması halinde direncin 2003 dolar olabileceğini öngördü.