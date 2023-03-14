Gözler pide fiyatlarında

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Ramazan ayına sayılı günler kala gözler bu yıl pide fiyatlarının nasıl olacağına çevrildi. Ancak henüz açıklanan resmi bir fiyat yok. Bu konudaki resmi açıklamanın da 1 hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Bu yıl deprem nedeniyle Ramazan ayında pide için belirlenecek fiyatta fırıncıların kâr beklentisi olmadan hareket ettiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkanı Ziver Sarıcı, “Çok büyük bir afet yaşadık. Fırıncılar üzerine düşeni yaptı. Ramazanda da bu hassasiyetle hareket edeceğiz” dedi.

Bu yıl işçilik, enerji ve hammadde maliyetlerinde ciddi bir yükseliş yaşadıklarını dile getiren Ziver Sarıcı, “Un temininde devlet desteği bu maliyetlerin daha da artmasını engelledi. Ancak başta işçilik olmak üzere çok sayıda kalemde ciddi artışlarla karşı karşıya kaldık. Bunların üzerine Ramazan ayında fırın çalıştırmanın getirdiği ek maliyet var. Bu aya özel mesailer yapılıyor ve çift haftalık ödeniyor. Biz de bir maliyet analizi yaptık. Fiyat beklentimizi sunduk. İlgili kurullardan geçtikten sonra son fiyat açıklanacak” diye konuştu.

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KİLOGRAM FİYATI 33.3 TL

Geçen yıl 300 gramlık pidenin 6 liradan satıldığını hatırlatan Sarıcı, “Ancak 300 gramlık Ramazan pidesi küçük kalıyor ve çabuk kuruyor. En iyi gramaja sahip pideler 350-370 gram olanlar. Kesin fiyat belli olmadı ancak bizim ilettiğimiz talepte pidenin kilogram fiyatı için 33.3 liranın uygun olacağını söyledik. Arkadaşlarımız da 370 gram susamlı pide için 12.5 liranın belirlenmesini iletti. Bunlar bizim beklentimiz. Buna yakın bir fiyatın açıklanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘PİDENİN SADECE YUMURTASI 2 LİRADAN FAZLA’

İşçilik başta olmak üzere enerji, yağ, susam ve çörek otu maliyetlerinin katlandığını söyleyen fırıncı Ahmet Şimşek de şöyle devam etti: “Sadece yumurtayı düşünün. Şu an bir yumurtanın fiyatı 2 liradan fazla. Biz bu ortamda çok fazla kâr etmeden işletmelerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şu an gramajına göre bir pidenin 10-12 liradan aşağı olmaması gerekiyor. 300 gram pideyi de hem üretmek zor hem de vatandaş için iyi değil. 400 gram pide daha randımanlı. Onun da fiyatı 13 liradan fazla olabilir. Ayrıca Ramazan pidesi için ek personel çalıştırıyoruz. Tırnakçısı bile ayrı çalışıyor. Normal ekmeğe göre unu, işçiliği çok pahalı.”