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Gezi teknelerine sigorta zorunluluğu getirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile deniz turizmi araçları da zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alındı. Böylece, yıllardır bakanlıklar arası tartışmaya da konu olan deniz araçlarının sigorta konusu çözüme kavuştu.

Başta Marmaris, Bodrum, Antalya olmak üzere turizm bölgelerinde 3 bine yakın günlük tur düzenleyen gezi teknesi, her yıl sezonda 3.5 milyon turist taşıyor. Uluslararası denizcilik kurallarına göre de 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm deniz araçlarının olası kazalarda yolcuların uğrayacakları bedeni zararlara karşı P&I adı verilen sorumluluk sigortasını yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Buna karşın gezi tekneleri bu sigortayı yaptırmadığından yerli, yabancı turistler de yıllardır sigortasız tatil geçiriyorlardı. Sigorta olmadığından dolayı da meydana gelen kazalar uluslararası davalara bile konu oluyordu.

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YATLARI KAPSIYOR

Gezi teknelerinin sigorta konusu ise Turizm Bakanlığı yönetmeliğine göre düzenleniyor ve bu yönetmelik de sadece kasko gibi teknenin gövde sigortasını zorunlu tutup, çalışma iznini de bu sigortaya göre veriyor; P&I’ı ise zorunlu tutmuyordu. Her turizm sezonunda da tekne sahipleri maliyetleri artırdığı gerekçesiyle sigorta yaptırmama konusunda ısrarcı oluyorlardı.

Son yapılan düzenleme ile turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala artık gezi teknelerinin sigorta sorunu da çözüldü. Bu düzenleme ile deniz turizminde kullanılan gezi, eğlence amaçlı tekne ve yatlar, ticari yatlar, günübirlik gezi tekneleri zorunlu olarak sigorta yaptıracaklar.