Yeni Evim Kampanyası'nda önemli detay açıklandı: Gelire göre taksit desteği

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Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği yeni konut kampanyası önceki gün açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalıştığı kampanya ile yeni bir finansman modeli ortaya konuldu. Şartları sağlayan orta gelirli vatandaşlar uygun faiz ve vade oranı ile ev sahibi olacak. Bugüne kadar yapılmayan ve dikkat çeken destek ise Hazine’den geldi. Ev alan vatandaşın ilk 3 yılda taksit ödemelerine Hazine katkı sunacak. Bu destek ise hane gelirine göre değişecek.

Ziya Yılmaz - Nazmi Durbakayım - Ertan Keleş - Hakan Gedikli - Altan Elmas - Mehmet Kalyoncu

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‘Yeni Evim’ kampanyasının detaylarını paylaşmak için Emlak Konut GYO tarafından sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşları başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Hazine desteğini anlatan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “İlk 3 yılda aylık taksit ödemelerinin belirli bir kısmına, kredinin toplam vadesi bitmeden (son 8 yılda) geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği verilecek. Bu destek her kesim için aynı olmayacak. Aile geliri 20 bin lira olan ile 40 bin lira olana farklı katkı yapılacak. Bu, aynı zamanda bir sosyal proje. Daha düşük hane geliri olana daha çok katkı verilir” dedi.

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Hazine desteğini bir örnekle anlatan Gedikli şöyle devam etti: “1 milyon liralık kredide kampanyasız taksit 14 bin 326 lirayken, kampanyadaki faiz oranı ile 9 bin 719 liraya düşecek. Buna devlet desteği verildiğinde ilk yıl ödeme 4 bin 410 lira olacak. Hem kira hem de kredi taksiti ödeyecek vatandaş bu yolla nefes alacak.”

ÖNCE İHTİYAÇ SAHİBİ

“Proje kapsamında bir yatırım yapılması değil, barınma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor” diyen Gedikli bu nedenle kampanyaya katılım kriterleri belirlediklerini kaydetti Kredi faizinin yüzde 1’in altına gerilediğini, vadenin 180 aya çıktığını belirten Gedikli, firmaların da vatandaşa destek olacağını kaydetti. Konut üreticilerinin yüzde 5’lik katkı sağlayacağına dikkat çeken Gedikli, “Konutu almak isteyen kişi bankadan kredi çekecek. Bu aşamada yüzde 5 karşılığı ne ise banka onu direkt o aşamada üreticiye kesecek” dedi. Konut kredi taksitlerinin, hane gelirinin en fazla yüzde 40’ı seviyesinde olması öneriliyor. Ancak bunun bir sınırlama anlamına gelmediğini belirten Gedikli şöyle devam etti: “İlk 3 yılda ve daha sonraki yıllardaki taksitler gelirin tam olarak yüzde 40’ı kadar olur diye bir şey yok. Bu alanda bir sınırlama söz konusu değil.”

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Kampanyaya küçük ve orta ölçekli firmaların da katılacağını belirten Gedikli fiyatlarla ilgili olarak da, “Fiyatlar bölgeye, projenin özelliklerine göre değişse de, İstanbul’da 1.5-2.5 milyon lira bandında 2+1 daire var. 3-3.5 milyon liraya da 3+1 daire bulmak mümkün”ifadelerini kullandı.

Bankalarla garantörlük anlaşmaları yapan ve konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere finansman imkanı sağlanacağını da belirten Hakan Gedikli, bu yolla üretimin hızlanacağını ekledi.

HEDEF MODELİN KALICI OLMASI

Yeni Evim ile 2023’te 100 bin orta gelirli ailenin ev sahibi olacağı tahmin ediliyor. Ancak kampanyanın bu yıl ile sınırlı olmaması, kalıcı hale gelmesi de hedefleniyor. Bankalar ve üreticilerin süreci doğru yönetmesi durumunda yeni bir finansman modeli elde edileceğini belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Türkiye’ye önemli bir mekanizma kazandırıldığını söyledi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, bu programın etkisini artırmak için özel sektör olarak çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi. “Konut sektöründe yeni bir açılım yaşıyoruz” diyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, azalan üretimin bu kampanya ile istenilen seviyeye geleceğini kaydetti. DAP Holding Başkanı Ziya Yılmaz ise, yıllardır beklenen uzun vadeli kredilerin gerçekleştiğini, bu sayede tüketicinin konuta erişiminin kolaylaştığını ifade etti.

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KAMPANYADA ÖNE ÇIKANLAR

* 2 milyona kadar olan kredide 0.69, 2 ila 4 milyon TL arasında 0.79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında 0.99 faiz oranı uygulanacak. Peşinat yüzde 10, vade en çok 15 yıl olacak. Dileyenler daha çok peşinat ya da daha kısa vade seçebilecek.

* Türkiye 3 bölgeye ayrılarak kredi limitleri buna göre belirlendi. İstanbul birinci bölge olarak kredi üst limiti 5 milyon lira uygulanacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’yı kapsayan ikinci bölgede kredi üst limiti 3 milyon lira. Üçüncü bölge olan diğer illerde ise en çok 2 milyon lira olacak.

* Finansman sadece sıfır konutlara yönelik olacak. Bu konutlar ise tamamlanmış konutlar; belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar; yapımına başlanacak olan konutlar olarak üçe ayrıldı.

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* Programdan yararlanabilmek için hane halkı toplam geliri dikkate alınacak. Azami gelir oranları 1’inci bölgede 80 bin lira, 2’nci bölgede 60 bin lira ve 3’üncü bölgede 45 bin lira olarak belirlendi.

* Kampanyadan yararlanacak kişilerin konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

* 1’inci (İstanbul) ve 2’nci bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerde konut almak isteyenlerden son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak.

* Alınan konutlar, ölüm boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak.

* Hanede eşlerden birinin üzerine ev varsa, kampanyadan yararlanamayacaklar. Ancak 18 yaşını doldurmuş çocuklar bankadan kredi alabilecek şartları taşıyorsa ev sahibi olabilecek.

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* Yabancılar kampanyadan faydalanamayacak.

* Kampanya 16 Ocak’ta başlayacak. Programın detaylarına ilişkin bir web sitesi kurularak, vatandaşın tüm bilgilere erişmesi sağlanacak.

* Kampanyaya Emlak Konut GYO’nun projeleri GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ve Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan tüm yüklenici firmaların yapmış olduğu projeler ile 81 ilin tamamında teknik ve mali kriterleri karşılayan, büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri dahil olacak.